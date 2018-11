Detectan actividad en reactores nucleares de Corea del Norte

Viena.- Corea del Norte continúa al parecer trabajando en sus reactores nucleares, pese a haber manifestado su voluntad de desmantelarlos, informó ayer la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), en la capital austriaca, publicó El Universal.Durante una cumbre en septiembre con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, el líder norcoreano, Kim Jong-un, expresó su voluntad de dar ese paso, aunque lo hizo depender de medidas recíprocas por parte de Estados Unidos.La AIEA, que monitorea el país vía satélite, ha observado el posible trabajo de los sistemas de refrigeración de dos reactores, dijo el director general del organismo, Yukiya Amano. Se trata de dos reactores que forman parte del complejo nuclear de Yongbyong, del que se sospecha que podría producir material fisible para el programa atómico armamentístico del país comunista.En el encuentro de la cúpula de gobernadores, Amano dijo que las actividades son “compatibles con la fabricación de componentes de reactor” y su transferencia a un reactor en construcción.Las actividades se observaron desde agosto hasta recientemente, añadió Amano en una rueda de prensa. Sin embargo, alertó de que no se podrán verificar esos datos hasta que no se permita una visita in situ de los inspectores de la agencia.“Sin acceso la agencia no puede confirmar la naturaleza ni el propósito de esas actividades”, insistió. “La agencia sigue reforzando su preparación para desempeñar un papel fundamental en la verificación del programa nuclear [norcoreano] si se alcanza un acuerdo político entre los países involucrados”, dijo. Pyongyang expulsó a los inspectores en 2009, poco antes de que el país realizara su segundo ensayo de una explosión nuclear.El proceso de desnuclearización al que se comprometió Corea del Norte se estancó desde que Kim se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, en junio y Singapur, cuando el norcoreano se comprometió a frenar su programa de armas nucleares a cambio de concesiones por parte de EU.Pese a varias rondas de negociaciones, no hay un calendario claro sobre cómo ocurrirá.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.