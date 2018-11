Suiza— Mientras un cencerro vacío suena hueco por un sendero en la neblinosa provincia suiza, el ganadero Armin Capaul sonríe y hace bromas sobre la proeza que consiguió: usar el sistema de democracia directa de su país para forzar una votación sobre un tema apreciado en su vida: si las vacas deben mantener sus cuernos.Este ganadero en la localidad de Perrefitte, Suiza, es la modesta mente maestra detrás de una propuesta que tardó años en elaborarse: sobre si los granjeros deben recibir compensación del estado por permitir que sus cabras y vacas mantengan sus cuernos. El referendo nacional se realizará el domingo.Los que proponen la medida dicen que los animales deben quedarse tal como los hizo la naturaleza, por su bienestar y felicidad. Los que se oponen como una importante federación ganadera dicen que la medida costará mucho porque tendrían que ampliar los establos para que los animales no se lesiones unos a otros con los cuernos.Los sondeos indican una contienda cerrada después de que el Parlamento expresó su oposición y de que el apoyo se ha erosionado en semanas recientes.El tema aborda un emblema de la identidad suiza. En un país alpino orgulloso de sus quesos, leche y chocolates, las vacas son un símbolo de identidad nacional. Hay imágenes de ellas en los suvenires y es común que protagonicen anuncios publicitarios: hace poco, un comercial mostraba una vaca pateando un balón con una estrella de la selección suiza de fútbol.Los poderes ejecutivo y legislativo de Suiza _desafiando una posible reacción adversa_ criticaron la medida e insisten en que costará demasiado. El gobierno calcula que podría costar a las arcas de 10 millones a 30 millones de francos suizos (de 10 millones a 30 millones de dólares) por año.El tema se ha vuelto una especie de espectáculo internacional para la prensa, en parte porque Capaul coincide con la típica imagen del ganadero suizo promedio _como el abuelo de Heidi, la niña de las montañas_, tiene barba y cabello despeinados y canosos, viste con camisa sencilla, caperuzas de lana con borlas o un suéter holgado que le cuelga del hombro mientras arrea su ganado.El impacto del tema es más espectáculo que sustancia. Tres cuartas partes de las vacas criadas en Suiza no tienen cuernos y muchas nacen sin ellos.En el referendo no se menciona la cantidad que se ofrecerá como compensación ni quién aportará el dinero, lo que dejaría el tema en manos de los legisladores. Los que se oponen a la medida temen que esto se coma subsidios que hay para el ganado, criadores de cabras y otros recursos para el sector agrícola.Pero para Capaul es cuestión de principios. El ganadero asegura que los cuernos le sirven a los animales para comunicarse e intercambiar calor y que el destino de las vacas es lo que está en juego.

