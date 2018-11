Le ofrecieron unos tragos, la descuartizaron y la cocinaron

Rusia.- Rusia está conmocionada tras revelarse un terrible caso de canibalismo donde dos hombres asesinaron a una mujer para poder cocinarla y comérsela.Varios diarios locales dieron cuenta sobre el hallazgo de una gran bolsa de plástico en cuyo exterior lucían grandes manchas de sangre, esto alertó a los vecinos de la localidad de Nakhodka quienes llamaron a la policía inmediatamente.Una vez que llegaron los policías, notaron que el saco ocultaba el cadáver desmembrado de una mujer; tras el aterrador descubrimiento, los oficiales se dirigieron hasta el departamento de los asesinos: allí hallaron una cacerola donde hervía el hígado de la víctima.La policía rusa reportó este homicidio el miércoles pasado.La dependencia señaló que uno de los caníbales ha sido identificado como Sergey Moskovets, de 59 años y junto a él fue detenido otro varón más joven cuyo nombre aún no fue revelado.Ambas personas fueron detenidas, según reportan los medios británicos The Sun y Daily Mail.Vecinos fueron quienes alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de una bolsa dentro de un contenedor de basura, cuando revisaron el contenido del plástico descubrieron la cabeza, brazos y piernas de una mujer mutilada. Unas horas más tarde, encontraron más partes de la mujer dentro de la zona.Con el apoyo de un perro policía, los agentes lograron ubicar el departamento de los caníbales, el mismo que se hallaba a una cuadra de distancia del contenedor de basura a donde arrojaron a su víctima.Una vez que ingresaron al departamento, realizaron el macabro descubrimiento: en la estufa, aún caliente, cocinaban el hígado de la mujer con papas.Hasta el momento, las primeras investigaciones apuntan a que ambos hombres llevaron a la víctima hasta su departamento con la promesa de compartir unos tragos, una vez allí la mataron.Las identidades de los detenidos no han sido reveladas por las autoridades, a fin de no entorpecer la investigación que continúa en curso.

