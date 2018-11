Beijing.- Cinco personas fallecieron y 18 más fueron hospitalizadas el jueves luego de que un coche se estrelló contra una multitud en el exterior de una escuela primaria en una ciudad del noreste de China, dijo un vocero del gobierno local.El conductor del vehículo fue detenido luego del accidente registrado alrededor del mediodía en Huludao, en la provincia de Liaoning, explicó el portavoz del condado de Jianchang, en los suburbios de la ciudad costera, que declinó ser identificado como es habitual en los burócratas chinos.Describió el siniestro como un "importante accidente de tráfico" y señaló que las autoridades estaban investigando la causa de lo ocurrido.Todas las víctimas, a excepción de dos heridos, eran menores, según reportó la televisora estatal CCTV.Imágenes tomadas por las cámaras de seguridad mostraron una fila de niños cruzando una calle delante de su escuela cuando se acerca el vehículo, que cambia de carril y se desvía hacia el grupo.No estuvo claro si el atropello fue deliberado o si el conductor se estaba desviando para evitar los obstáculos que tenía delante.Wang Mingkuan, cocinero en un restaurante de fideos cercano, dijo que cuando estaba preparando comidas cuando ocurrió el siniestro."Salí corriendo y vi alrededor de una docena de niños tendidos en el piso, algunos de ellos sangrando, todos de unos 7 u 8 años. Dos o tres no mostraban señales de vida", explicó Wang a The Associated Press por teléfono.Según Wang, ambulancias y coches de policía llegaron de inmediato al lugar del accidente y los agentes bloquearon la zona para evitar que la gente tomase imágenes. Los rumores que escuchó acerca del conductor incluían que estaba ebrio, que huía de la policía o que había atacado intencionadamente a los niños, agregó.El mes pasado, un hombre armado con un cuchillo estrelló un vehículo contra peatones en la ciudad oriental de Ningbo, matando a dos personas e hiriendo a 16 más. En septiembre, 11 personas perdieron la vida y 44 fueron hospitalizadas luego de que un hombre estampó intencionadamente una camioneta contra gente en una plaza en la provincia de Hunan, en el centro del país, antes de salir del auto y atacar a las víctimas con una daga y una pala.Las escuelas también han sido objeto de otros ataques letales, incluyendo varios en 2010, cuando fallecieron cerca 20 menores. Esta oleada de incidentes provocó la respuesta de las autoridades y llevó a muchas escuelas a reforzar su seguridad.Pese a esto, en junio un hombre utilizó un cuchillo de cocina para atacar a tres niños y a una madre en las inmediaciones de una escuela en Shanghái, matando a dos de los pequeños. El año pasado, un hombre provocó una explosión ante la puerta de un jardín de infancia en el este de China a la hora de recogida de los menores, matando a ocho personas.El motivo más habitual de los agresores es una enfermedad mental, la alienación de la sociedad y su deseo de ajustar cuentas.

