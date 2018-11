La Habana— Los presidentes de España, Pedro Sánchez, y Cuba, Miguel Díaz-Canel, iniciaron hoy su reunión a solas en La Habana, donde aterrizó el Mandatario español en la que supone la primera visita oficial a la isla de un jefe del Gobierno del país europeo en 32 añosDíaz-Canel recibió a Sánchez a las puertas del Palacio de la Revolución de la capital cubana, y una vez en el edificio los presidentes escucharon los respectivos himnos nacionales, pasaron revista a la Guardia Presidencial y saludaron a sus delegaciones.En esta reunión, según fuentes españolas, se hablará de todo con el objetivo de normalizar la relación con Cuba al más alto nivel, pues Sánchez considera que no es normal que hayan pasado 32 años sin que un jefe del Gobierno español haya visitado la isla.Tras la bilateral en solitario, está previsto que los gobernantes celebren un encuentro ampliado con las delegaciones española y cubana, lo que dará paso a una firma de acuerdos cuyo contenido no se ha divulgado hasta el momento.Con ese acto, al que seguirá una cena privada, finalizará la agenda pública del primer día de visita de Pedro Sánchez, quien llegó en la tarde de este jueves a Cuba acompañado por sus ministros de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, e Industria, Reyes Maroto, además de una delegación de más de veinte empresarios españoles.También le acompaña en el viaje su esposa, Begoña Gómez, quien no estuvo presente en la ceremonia oficial de recibimiento.El último Presidente en viajar a Cuba oficialmente fue Felipe González, en 1986, aunque José María Aznar estuvo en La Habana junto al Rey Juan Carlos en 1999 con motivo de la cumbre iberoamericana de ese año.

