Londres.- La Unión Europea y Gran Bretaña acordaron el borrador de la declaración sobre su relación política tras el Brexit, anunció el jueves el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con lo que se allana el camino para que los líderes del bloque den su visto bueno al pacto este fin de semana.La primera ministra británica, Theresa May, dijo el jueves que el acuerdo con la Comisión Europea sobre el proyecto de marco político para una futura relación representa el "trato correcto" para Gran Bretaña.En declaraciones en las afueras de su residencia de Downing Street, May agregó que el acuerdo ``cumple con el voto del referéndum`` y dará a Gran Bretaña el control de sus fronteras, dinero y leyes.Afirmó que el acuerdo protegerá los empleos y la seguridad británicos y mantendrá la integridad del Reino Unido.El plan de May enfrenta un importante desafío en el Parlamento, donde se espera un debate el próximo mes.El borrador de la declaración fue acordado a nivel técnico por los negociadores y respaldado el jueves por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, que supervisa las negociaciones del Brexit.``El presidente de la Comisión (Europea) me informó que se acordó a nivel de negociadores y en principio a nivel político``, escribió Tusk en Twitter. La declaración se envió a los 27 socios comunitarios de Gran Bretaña, agregó.El borrador de declaración necesita todavía ``el apoyo de los líderes``, apuntó. Está previsto que los líderes de la UE se reúnan el domingo en Bruselas para dar su visto bueno al documento y al acuerdo de divorcio entre la UE y Londres.Representantes de las 28 naciones del bloque se reunirán el viernes en Bruselas para preparar el encuentro, que está considerado un punto clave en el proceso del Brexit.Gran Bretaña se convertirá en el primer país en salir de la Unión Europea a medianoche del 29 de marzo de 2019, pero al acuerdo para el Brexit debe cerrarse en las próximas semanas o no habrá tiempo suficiente para que sea refrendado por los parlamentos europeo y británico.May estaba por reunirse el jueves más tarde con el canciller de Austria, Sebastian Kurz, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, para recabar apoyos para el acuerdo antes de la cumbre. May regresará a Bruselas en sábado para más conversaciones en la víspera de la cumbre.Londres y Bruselas acordaron la semana pasada un documento de 585 páginas que establece los términos de la salida de Gran Bretaña del bloque.En declaraciones publicadas el jueves por la agencia Austria Press, Kurz manifestó que su viaje a Londres busca ayudar a May a lograr apoyos para el acuerdo, que enfrenta una considerable oposición en la Cámara de los Comunes.El canciller austríaco espera además obtener una ``imagen realista`` de las posibilidades de May para lograr un respaldo mayoritario para la propuesta.