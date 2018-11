Misionero estadounidense sabía de riesgos en la isla donde fue asesinado por una tribu

John Allen Chau fue un aventurero que caminó en el Parque Nacional de North Cascades en el Pacífico Noroeste, visitó a Israel y Sudáfrica en viajes misioneros. Pero siempre se sintió atraído por North Sentinel Island, en la costa de la India, y por la gente que estaba allí, publicó CNN.Los sentineleses viven aislados en la remota isla del archipiélago de Andaman y Nicobar, protegidos por la ley india. Chau realizó un viaje de exploración a las islas Andaman hace varios años y le dijo a la gente que deseaba regresar, dijo un amigo, John Middleton Ramsey.El ímpetu de Chau por difundir el evangelio cristiano lo llevó de regreso a la remota isla, donde aparentemente fue asesinado la semana pasada por tribus, dijeron las autoridades. Las autoridades dicen que las visitas a la tribu aislada están prohibidas. Pero aquellos que conocían al misionero cristiano estadounidense lo llaman mártir de la fe cristiana."Lo veo como un mártir", dijo Ramsey, de 22 años, en una entrevista el miércoles desde Colonia, Alemania. "Fue alguien que murió por amor a estas personas para traer las buenas nuevas de Jesucristo".El estadounidense de 27 años, identificado como John Allen Chau, llegó a la India con una visa de turista. Arribó a las islas de Andaman y Nicobar en octubre con el propósito expreso de hacer proselitismo religioso, dijo Dependra Pathak, director general de la Policía de las islas de Andaman y Nicobar, a CNN."Nos negamos a llamarlo turista. Sí, llegó con una visa de turista, pero tuvo un propósito específico para predicar en una isla prohibida", dijo Pathak.Chau no informó a la policía de sus intenciones de viajar a la isla para intentar convertir a sus habitantes.La isla Sentinel del Norte está habitada por los sentineleses, que están protegidos por la ley india. Se cree oficialmente que solo más de una docena de personas viven en la remota isla del archipiélago de Andaman y Nicobar.Pero le contó a algunas personas cercanas a él, como Ramsey, que dijo que Chau sabía que la isla era un área restringida y que su misión allí era ilegal.Ramsey, quien se reunió con Chau en agosto de 2015 en un viaje a Israel, dijo que "ambos tenían una pasión por compartir nuestra fe con los demás".Cuando Chau regresó de este viaje de exploración, Ramsey recordó que Chau había hablado de sus planes para regresar a la remota región, llevando regalos.Dijo que quería conocer el modo de vida de los isleños, compartir el evangelio y quizás traducir la Biblia, recordó Ramsey."Me di cuenta de que habría estado dispuesto a permanecer allí por el resto de su vida, pero no lo dijo explícitamente", dijo Ramsey.Ramsey dijo que Chau conocía los riesgos, "pero no pareció asustarlo"."Creía que iba al cielo, que estaría con Dios si moría", dijo Ramsey.Por esa razón, Chau no quería que nadie lo acompañara a la isla y pusiera sus vidas en peligro, dijo Mat Staver, fundador y presidente del grupo Covenant Journey, del que hacía .En un post en su página de Instagram, los parientes de Chau dijeron: "Amaba a Dios, a la vida, ayudar a los necesitados, y no tenía nada más que amor por los sentineleses".Lo recordaron como un miembro de la familia amado, y "un misionero cristiano, un entrenador de fútbol internacional y un montañero" para otros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.