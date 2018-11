Ciudad de México- La discriminación -en pocas palabras- es el odio -y rechazo- que existe hacia una persona por su raza, sexo, ideas políticas y religión. Aunque muchas cosas en el mundo han cambiado para bien, esta problemática sigue presente y afectando a miles cada día.Recientemente se dio a conocer que dos hombres ingleses fueron condenados a penas comunitarias luego de que persiguieran, insultaran y agredieran a un ciudadano italiano al grito de "¡Maldito musulmán!".De acuerdo con información de Evening Standard, el pasado 10 de junio, Dario Antonioni, mesero del pub Surrey Docks, agredido por los individuos en estado de embriaguez, sólo porque tenía el cabello oscuro y barba.El juez Benedict Kelleher expuso durante el juicio que "debido a sus prejuicios e ignorancia y a que [Antonini] tenía barba, pensaron que era musulmán y lo insultaron".Joshua O'Leary, de 23 años, y Alfred Young, de 19, fueron condenados a trabajos comunitarios durante 12 meses, toque de queda nocturno y una multa de 190 dólares. Un tercer agresor que fue captado por una cámara de seguridad aún no ha sido identificado.El agredido, por su parte, relató que a la salida de la estación del metro Canada Water, los tres se le acercaron gritando frases como "maldito musulmán" y "fuera musulmanes". Posteriormente le lanzaron una botella y empezó una persecución."Los tres me rodearon. Caí al suelo y fui golpeado por todas partes por los tres. Les dije en italiano:'¿Qué hacen?, ¿por qué hacen esto?', pero no paraban de gritar".Tras la golpiza, la víctima se refugió en un restorán de 'kebab', pero los hombres siguieron gritándole improperios.

