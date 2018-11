Bloquea Venezuela protesta universitaria

Caracas— Cientos de policías y agentes de la Guardia Nacional bloquearon una marcha de estudiantes que el miércoles exigían al Gobierno de Nicolás Maduro respeto a la autonomía de las universidades venezolanas y la entrega de un presupuesto justo que les permita sortear la severa crisis económica que azota al país.Los agentes con equipos antimotines apoyados por camiones blindados bloquearon los alrededores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la más grande y antigua del país, para impedir la salida de universitarios que aspiraban marchar hacia una plaza cercana.Los manifestantes intentaron infructuosamente negociar su salida del campus por más de una hora hasta que los efectivos comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a un grupo que buscó sin éxito superar el cerco. Se reportó la atención de decenas estudiantes afectados por asfixia.Con motivo del Día del Estudiante Universitario, los jóvenes de varias escuelas de la UCV realizaron una asamblea en la que debatieron temas como la inseguridad del campus, el aumento de los montos de las becas, la falta de transporte y el precario funcionamiento de comedores, así como los bajos salarios que devenga el personal obrero, administrativo y los profesores.El salario promedio mensual de un profesor universitario está por debajo de los 10 dólares, según la tasa utilizada en el mercado negro.Venezuela está sumida en su peor crisis económica tras dos décadas de gobiernos socialistas. La situación está signada por hiperinflación, escasez de productos básicos como alimentos y medicinas y una profunda recesión."La Universidad Central lamentablemente sufre un deterioro acelerado, se ven cada vez menos estudiantes en los pasillos, hay menos profesores, vemos muchos servicios cerrados; cada vez es más difícil mantener el comedor. Las condiciones son críticas, mientras una dictadura (el Gobierno) celebra de manera cínica el Día del Estudiante, diciendo que Venezuela es una potencia educativa", dijo Hasler Iglesias, ex presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV."Si la Universidad Central sigue saliendo entre las mejores en Latinoamérica, no es gracias al apoyo del Gobierno", agregó.A escasas cuadras de la UCV, miembros de movimientos estudiantiles vinculados con el oficialismo se concentraron para realizar una marcha rumbo al Palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, donde horas después fueron recibidos por el Presidente MaduroEl gobernante venezolano se jactó de que en Venezuela la matrícula universitaria supera los 2,8 millones de estudiantes, mientras en países de la región como Colombia, según él, no hay presupuesto para la educación y de cada 100 jóvenes sólo ocho ingresan a una universidad.Agregó en un discurso, sin dar otros detalles, que dio instrucciones a sus ministros del área educativa para que un sistema de becas sólo para la juventud colombiana."Yo ofrezco públicamente 20 mil becas universitarias para la juventud colombiana que quiera venir a estudiar a Venezuela", dijo.Entre las quejas de los universitarios venezolanos destaca que los becarios reciben en promedio 800 bolívares mensuales, lo que apenas alcanza para comprar una gaseosa de 1.5 litros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.