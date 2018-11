Da Emiratos Árabes cadena perpetua a espía británico

Abu Dabi— Una corte de Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó hoy al estudiante universitario británico Matthew Hedges a cadena perpetua, acusado de espiar para el Gobierno de Reino Unido, dijeron su familia y un periódico estatal, en un fallo descrito como sumamente decepcionante por la primera ministra Theresa May, publicó El Universal.La audiencia duró menos de cinco minutos y su abogado no estuvo presente, dijo su familia."Por supuesto, estamos sumamente decepcionados y preocupados por el veredicto de hoy", dijo May al Parlamento británico. Tanto ella como el ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, dijeron que estaban planteando el caso en los niveles más altos del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos."El veredicto de hoy no es lo que esperamos de un amigo y socio de confianza de Reino Unido y va en contra de garantías dadas con anterioridad", dijo Hunt en un comunicado.Dijo que la gestión del caso por parte de las autoridades emiratíes tendría repercusiones en las relaciones entre los antiguos aliados e instó a reconsiderar la decisión.Hedges, un estudiante de doctorado de 31 años de la Universidad de Durham, se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde el 5 de mayo, cuando fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Dubai después de una visita de investigación de dos semanas.Las pruebas presentadas en su contra consistían en notas de investigación para su tesis, dijo su familia."Estoy en completo shock y no sé qué hacer. Matthew es inocente", dijo la mujer de Hedges, Daniela Tejada, quien estuvo presente en el tribunal de Abu Dhabi, añadiendo que su marido estaba temblando cuando escuchó el veredicto.Un periodista de Reuters no fue autorizado a entrar en la audiencia, que estuvo cerrada al público. El periódico estatal The National publicó un comunicado sobre el veredicto.Según The National, una cadena perpetua para un ciudadano no-emiratí conlleva un máximo de 25 años de cárcel y es seguida por una deportación.El tribunal dictaminó que sus dispositivos e investigaciones serían confiscados, informó el periódico, y dijo que Hedges podría apelar el fallo en un plazo de 30 días.Las autoridades emiratíes no pudieron ser contactadas de inmediato para hacer comentarios.