Merkel se niega a retirar su apoyo a un pacto migratorio

Berlín— La canciller Angela Merkel rechazó el miércoles las exhortaciones de los legisladores nacionalistas de Alemania para que retire su apoyo a un acuerdo sobre la migración respaldado por la ONUVarios países, incluidos Estados Unidos, Hungría, Austria, Israel, Australia y Polonia, han anunciado que no respaldarán el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual será aprobado el mes próximo en Marrakech, Marruecos.En declaraciones durante el debate presupuestal anual en el Parlamento en Berlín, Merkel les dijo a los legisladores que el pacto asegurará "condiciones razonables" en otros países que ya existen en Alemania, tales como el derecho de los migrantes a tener acceso a los servicios de salud y obtener apoyo financiero."Es por ello que va en el interés nacional que las condiciones en todo el mundo, para los refugiados por una parte y los migrantes por la otra, sean mejoradas", afirmó Merkel.La oposición al pacto ha provenido principalmente del Partido Alternativa para Alemania, pero algunos legisladores del propio partido de la canciller también han empezado a cuestionar el acuerdo.El ministro de Salud Jens Spahn pidió recientemente un debate más amplio sobre el pacto y, de ser necesario, una demora en su aprobación. Spahn parece ir detrás de otros candidatos de alto perfil en un intento por suceder a Merkel como líder de su partido Unión Demócrata Cristiana el mes próximo.Uno de los principales contendientes, Friedrich Merz, pidió el miércoles por la noche que se aclare que el pacto de las Naciones Unidas no creará ningún motivo nuevo para otorgar asilo "por la puerta trasera". En un evento en el este de Alemania con los otros candidatos, Merz también se mostró partidario de que haya una discusión más amplia sobre cómo se define el derecho al asilo en el país.Merkel, que ha anunciado que no se postulará a un quinto período en 2021, se ha convertido en una de las defensoras más francas del multilateralismo, haciendo notar frecuentemente que Alemania debe su renacimiento tras la Segunda Guerra Mundial a instituciones como la Unión Europea y la ONU.Al presentar el presupuesto de su gobierno de 356.000 millones de euros (407.000 millones de dólares) para 2019, Merkel mencionó planes para invertir más en la atención a los niños y los ancianos, mejorar la integración de los migrantes a la sociedad, elevar los niveles de las pensiones e impulsar el uso de las energías renovables.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.