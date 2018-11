Tokio— La fiscalía de Tokio evalúa presentar cargos contra Nissan Motor por presuntamente alterar informes financieros para ocultar las supuestas irregularidades fiscales que han llevado al arresto de su todavía presidente, Carlos Ghosn, informaron hoy medios locales.Ghosn, de 64 años, fue detenido este lunes en la capital japonesa y el tribunal de Tokio que lleva la causa aceptó hoy una petición de la fiscalía para mantenerlo arrestado durante diez días más, hasta el 30 de noviembre.El ejecutivo ha sido acusado de no declarar la totalidad de sus ingresos al regulador bursátil de Tokio, una vulneración de la normativa de instrumentos financieros del país asiático que conlleva penas de hasta 10 años de prisión, una multa de 10 millones de yenes (77 mil 865 euros) o ambas.El arresto se produjo a raíz de una investigación interna de Nissan, que compartió la información con la fiscalía.Fuentes cercanas al caso indicaron hoy al diario económico Nikkei que dos directivos de Nissan que trabajaban bajo las ordenes del director representativo Greg Kelly, también detenido en el marco del caso, habrían sido los ejecutores de la mala praxis y son quienes están cooperando con los fiscales bajo un acuerdo.El fabricante del sector automotor no estaría incluido en el pacto, como se insinuó inicialmente, una figura legal en Japón desde este junio destinada a eximir o reducir las penas de quienes colaboran con las autoridades.La fiscalía estaría considerando acusar a la compañía de la misma infracción de la normativa de instrumentos financieros argumentando una manipulación de sus resultados para ocultar las cantidades realmente pagadas a Ghosn en sus informes de valores corporativos.Según la ley que rige este delito, una empresa podría enfrentar una multa de hasta 700 millones de yenes (5.4 millones de euros).Kelly supuestamente fue quien ordenó a otros ejecutivos que manipularan los informes, según indicaron las fuentes a Nikkei.Los fiscales siguen interrogando a miembros de Nissan en el marco de la investigación, entre ellos el CEO, Hiroto Saikawa, quien, al parecer, prestaría declaración ante las autoridades de forma voluntaria, según informó la cadena pública NHK.Ghosn está acusado de no declarar unos 5 mil millones de yenes (38.9 millones de euros) entre junio de 2011 y el mismo mes de 2015, según filtraciones de los medios locales.Otras irregularidades en las que el ejecutivo franco-brasileño estaría involucrado serían el uso de fondos de empresas afiliadas para adquirir viviendas particulares en cuatro países y el desvío a sus ingresos de varios millones en bonos inicialmente destinados a otros ejecutivos, según los medios nipones.Los ceses de Ghosn y Kelly serán votados este jueves en una reunión del consejo de administración de Nissan.

