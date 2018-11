Puerto Príncipe— Un vehículo del Gobierno haitiano perdió el control el miércoles y embistió a un grupo de personas, matando a por lo menos seis de ellas e incrementando el descontento en una capital asediada por las protestas.El portavoz de la policía Michel-Ange Louis-Jeune dijo a The Associated Press que el vehículo perdió uno de sus neumáticos. Más tarde los manifestantes incendiaron el auto, que permaneció en el lugar en una calle de Puerto Príncipe.Louis-Jeune dijo que no sabía cuántas personas murieron, pero un periodista de AP en el lugar de los hechos contó los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres en el suelo.Los decesos ocurren en momentos en los que Haití vive su cuarto día de protestas para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moise por no investigar las acusaciones de corrupción en el Gobierno previo en torno a Petrocaribe, un programa energético subsidiado por Venezuela.Moise dijo el miércoles en un breve discurso televisado que el pueblo tiene derecho a protestar pero que él no renunciará a su cargo."El pueblo haitiano me eligió como Presidente en elecciones libres y justas", declaró, y añadió que sus rivales deben esperar a los próximos comicios si quieren tomar el poder.Moise no tocó las acusaciones de corrupción pero envió condolencias a todas las víctimas, en especial a los policías que murieron. También hizo un llamado al diálogo y dijo que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública y restaurar la paz en Haití.Al menos diez personas han muerto durante las manifestaciones, sin incluir a quienes fallecieron embestidas por el vehículo. Las dos víctimas más recientes fueron reportadas el miércoles.El portavoz de la policía Frantz Lerebours dijo a la AP que las autoridades descubrieron el cuerpo de un joven mientras despejaban las calles de barricadas en el departamento de Nippes, en el sur del país. Además, un agente de policía fue asesinado a balazos en la localidad costera de Grand Goave, el segundo policía que muere en los últimos días.Las escuelas y las oficinas del gobierno permanecieron cerradas el miércoles, al igual que muchos bancos y tiendas. Sin embargo, cientos de personas aguardaron a las afueras de uno de los bancos que abrió en el vecindario de Petionville, además de que se reactivó la circulación de los autobuses del transporte público.Los camiones del Gobierno también despejaron muchas de las calles que fueron bloqueadas con barricadas de neumáticos, aunque había todavía algunas en llamas en partes de la capital.

