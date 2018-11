Amigas roban 12 mil pesos en juguetes sexuales; son grabadas

Ciudad de México— Gente ratera hay en todos lados, escuelas, oficinas y hasta en sexshops.Recientemente se dio a conocer que dos mujeres -al parecer amigas- fueron captadas por cámaras de vigilancia robando artículos sexuales de la tienda Libido Adult Super Store ubicada en Northbridge, Australia.Tanta fue la mercancía robada que alcanzó un monto de 600 dólares, poco más de 12 mil pesos mexicanos.Al parecer fue un hurto planeado con antelación pues las malhechoras se llevaron cuatro de sus vibradores más vendidos, uno de ellos llamado 'Come Hither Rabbit', con un precio equivalente a casi 6 mil pesos.Toda su hazaña quedó grabada y el dueño del local, Garry Smith ofreció un cupón de 50 dólares, mil 118 pesos, de descuento a quien ayudará a identificar a las responsables.En las imágenes se puede ver como la mujer desempacó un vibrador mientras el personal atendía a otros clientes, segundos después entró una de sus amigas para robar otros tres vibradores con un precio de entre 85 ($1732) y 140 dólares ($2854)."Cada semestre pierdo alrededor de 2 mil 500 dólares por robos de productos. Principalmente extraen juguetes femeninos”, mencionó el propietario.Para fortuna del dueño, las mujeres fueron detenidas hace unos días. No se reveló cuál será su castigo."Actualización: Las dos fueron capturadas esta tarde. Buen trabajo de la policía de Western Australia Policia Force The West Australian por su pronta respuesta".

