Canadá— El número de visitantes mexicanos a Canadá se disparó casi 12 por ciento entre agosto y septiembre de este año, al pasar de 33 mil a 37 mil viajeros, cifra que no se había registrado desde febrero, cuando viajaron 36 mil personas.De acuerdo con cifras oficiales de Estadísticas Canadá, reveladas hoy, México pasó del lugar seis al cuarto, después de Reino Unido, China y Francia, en el ranking de países que más proveen de turistas a esta nación, sin contar a Estados Unidos, de acuerdo con lo publicado por Notimex.La cifra de septiembre marcó un récord de viajeros mexicanos en lo que va de este año y significó un 23.3 por ciento más que los viajeros mexicanos reportados en septiembre del 2017 (30 mil).La cifra incluye no sólo a los turistas sino a estudiantes internacionales, personas de negocios y a los miles de jornaleros mexicanos que viajan cada año a laborar en granjas, aunque particularmente septiembre no es un mes en que viajen muchos jornaleros, pues ellos vienen en los primeros meses de cada año.Los mexicanos gozan de poder viajar sin visa a Canadá, aunque deben realizar la Autorización electrónica de viaje (eTA, en inglés), lo cual es un trámite en línea más sencillo, pero que requiere que el viajero dé muestras de sus lazos laborales o educativos con su país natal.El número de visitantes mexicanos a Canadá se había mantenido en un promedio de 31 mil al mes. En julio viajaron 32 mil, en agosto 33 mil y en septiembre el volumen se disparó a 37 mil.En los últimos años se han incrementado las rutas aéreas de aerolíneas como Air Canada, Aeroméxico e Interjet.Los turistas mexicanos en Canadá superan en volumen a los de Alemania, Australia, India y Japón.En el 2017, el total de viajeros mexicanos a este país fue de 372 mil y se espera que este año se supere esta cifra, pues hasta septiembre se contabilizaban 299 mil.

