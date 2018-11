Las 'destrozabodas', mujeres que sabotean matrimonios infantiles

Ciudad de México- Para el amor no hay edad, pero para casarse sí. En India, donde existe una larga y fuerte tradición de casar hombres adultos con niñas que no han cumplido ni siquiera los 15 años, ha surgido un grupo de mujeres cuya misión es boicotear los matrimonios infantiles. Les llaman "las destrozabodas".Su trabajo es simple, pero complicado en unas comunidades donde el 74 por ciento de las mujeres y niñas contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años: hay que convencer al sacerdote para que no realice el rito religioso; pedir a los cocineros que renuncien al trabajo para el cual han sido contratados; impedir la llegada de invitadas e invitados para desalentar la boda.Pero, especialmente, su trabajo consiste en hablar con las líderes de las comunidades en la India para que se comprometan a que no permitirán que sus hijas se casen por debajo de la edad legal establecida o que no asistirán a esas bodas. Tras la ceremonia de promesas, las mujeres encabezan manifestaciones en sus aldeas con el fin de crear conciencia acerca de los efectos nocivos del matrimonio infantil.Un informe de ONU Mujeres asegura que son más de 2 mil 800 mujeres y niñas rurales que se han incorporado a los 100 grupos de mujeres "destrozabodas" creados en cinco estados de India - Rayastán, Bihar, Jharkhand, Assam y Himachal Pradesh - como parte de un programa de prevención de la violencia financiado por el organismo internacional.El matrimonio infantil, acusa ONU Mujeres, es un estatus jurídico que suele validar fenómenos nocivos como embarazos precoces, interrupción de la educación, violencia doméstica y la limitación de derechos de las niñas como a la diversión y la autodeterminación.En todo el mundo, el organismo internacional calcula que hay unas 650 millones de mujeres y niñas, hasta la fecha, siguen casadas y lo hicieron antes de cumplir 18 años.Un ejemplo de la efectividad de estas "destrozabodas" es Malti Tudu, una joven de 20 años, quien una vez reunió a un grupo de mujeres para visitar a los padres de una niña de 16 años cuyo matrimonio ya había sido concertado."Sus padres nos gritaron, diciendo que eran los responsables del futuro de su hija. También dijeron que no era la primera vez que lo hacían y que iba a asistir mucha gente a la boda", explicó la activista, según el relato de ONU Mujeres.Malti Tuduy su grupo transformarse en "destrozabodas": rogaron a todas las personas que pudieron en la aldea que no asistieran a la boda. Luego, regresaron por segunda vez a la casa de la niña con mayor respaldo de la aldea y hablaron con ella."Descubrieron que la niña quería terminar de estudiar", presume ONU Mujeres. "Cuando el grupo visitó de nuevo a la familia unas semanas más tarde, sus padres cancelaron la boda y la niña continuó estudiando".

