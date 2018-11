Ankara- Es posible que los asesinos del periodista saudí Jamal Khashoggi sacaran su cuerpo desmembrado de Turquía en su equipaje, dijo el domingo el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, al canal CNN Türk.Khashoggi, residente de Estados Unidos y columnista de The Washington Post, fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre, lo que ha generado indignación global contra el reino y su gobernante de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman.Riad había ofrecido numerosas explicaciones contradictorias sobre su desaparición, antes de decir que Khashoggi fue asesinado después de que fracasaran las "negociaciones" para convencerlo de que regresara a Arabia Saudita.En declaraciones a una mesa redonda como parte de una conferencia internacional en Halifax, Canadá, Akar dijo que es posible que los asesinos de Khashoggi sacaran las partes del cuerpo del periodista de Turquía en su equipaje."Una probabilidad es que abandonaran el país tres o cuatro horas después de cometer el asesinato. Es posible que hayan sacado el cadáver desmembrado de Khashoggi dentro del equipaje sin encontrarse con problemas debido a su inmunidad diplomática", dijo Akar, según declaraciones recogidas por CNN Türk.Turquía dijo que un grupo de 15 individuos, incluido un 'equipo de limpieza' de dos hombres, estaba involucrado, y que el cuerpo de Khashoggi había sido desmembrado.Las autoridades turcas también han pedido que se investigue si el cuerpo se disolvió en ácido.El fiscal saudí Shalaan al-Shalaan dijo el jueves que el cuerpo de Khashoggi fue desmembrado, retirado del edificio y entregado a un "cooperador local" no identificado.Cuando ya ha pasado más de un mes del asesinato, Turquía trata de mantener la presión sobre el príncipe Mohammed, difundiendo una serie de pruebas que han puesto en evidencia la reacción inicial de Riad, que negó tener nada que ver con la desaparición del periodista.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que una evaluación de la CIA que culpa al príncipe Mohammed por el asesinato era "muy prematura" y dijo que recibiría un informe completo sobre el caso el martes.Turquía afirma tener grabaciones relacionadas con el asesinato que compartió con los aliados occidentales.Un funcionario turco comentó que los altos cargos que escucharon las grabaciones, que incluyen el asesinato de Khashoggi y las conversaciones previas a la operación, estaban horrorizados, pero que sus países no habían hecho nada.El jueves, Shalaan dijo, sin proporcionar nombres, que el fiscal saudí había pedido la pena de muerte para cinco personas "acusadas de ordenar y cometer el crimen, y unas sentencias apropiadas para las otras personas acusadas".Dijo que 11 de los 21 sospechosos habían sido imputados ​​y serían remitidos a los tribunales, mientras que las investigaciones a los otros sospechosos continuarían.Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, dijo que no estaba satisfecho con lo afirmado por Shalaan, presionó a Riad para que revele la ubicación de los restos de Khashoggi y pidió que los sospechosos sean procesados ​​en Turquía.

