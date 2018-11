Estados Unidos- Arron Banks, el impulsor de la mayor campaña a favor de Brexit, desde el 2015 pidió a una polémica empresa de datos fundada por Steve Bannon hacer planes destinados a recabar fondos en Estados Unidos, se revela en emails recién filtrados.En la correspondencia obtenida por CNN y reportada por primera vez por Open Democracy, se muestra que en octubre del 2015 el empresario británico estuvo en contacto con el director general de Cambridge America Alexander Nix después de que los presentó el exestratega del presidente estadounidense Donald Trump.En e-mail dirigido el 24 de octubre del 2015 a su colaborador Andy Wigmore y con copia a Bannon, Banks señaló que le gustaría que Cambridge Analytica “diseñara una estrategia para recaudar fondos en Estados Unidos e involucrar a compañías y grupos de intereses especiales a los que pudiera afectar el TTCI”, la propuesta de tratado comercial trasatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea a la cual Bannon era hostil. Trump posteriormente la anuló.“Nuestra primera y única prioridad es ganar la nominación y seguir adelante”, escribió Banks, refiriéndose a su apuesta por que Abandonar.UE fuera la campaña oficial con la que Gran Bretaña notificara su membresía en la UE.Banks escribió asimismo en ese e-mail que Cambridge Analityca podría dirigir su estrategia a “personas con vínculos familiares con el Reino Unido”.De acuerdo con las leyes electorales británicas, los equipos de campaña no pueden aceptar donaciones de personas ni empresas extranjeras.Los mensajes despertarán nuevas dudas acerca de la manera como financió Banks la campaña Abandonar.UE con vistas al referéndum que se efectuó en el 2016 en Gran Bretaña.Nix y Cambridge America dijeron no haber realizado ningún trabajo para la campaña Abandonar.UE.Bannon no ha respondido las solicitudes de comentarios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.