Moscú.- El grupo investigador Bellingcat y el portal ruso The Insider revelaron que los servicios de inteligencia de Rusia se infiltraron en las computadoras de una compañía que procesa solicitudes de visas británicas.La investigación, publicada el viernes, busca mostrar cómo dos presuntos agentes de la inteligencia militar rusa _que están acusados de envenenar a un exespía ruso en la ciudad inglesa de Bristol_ obtuvieron visas para viajar a Gran Bretaña.The Insider y Bellingcat dicen que entrevistaron a al exjefe técnico de una compañía que procesa las solicitudes de visa para varios consulados en Moscú, incluso las visas británicas.El hombre, que huyó de Rusia el año pasado y solicitó asilo en Estados Unidos, dijo que había sido coaccionado para trabajar con agentes de la FSB, la principal agencia de espionaje de Rusia, quienes le revelaron que tenían acceso a las cámaras de circuito cerrado del centro de visas británicas y un diagrama de la red de computadoras del centro. Los dos medios dijeron que había obtenido la declaración jurada del hombre ante las autoridades estadounidenses, pero que decidieron no publicar el nombre, para proteger su seguridad.The Insider y Bellingcat no demostraron una conexión clara entre los intentos rusos para penetrar el sistema de procesamiento de visas y Alexander Mishkin y Anatoly Chepiga, quienes están acusados de envenenar a Serguei Skripal y su hija en Salisbury en marzo.El hombre agregó que la FSB le dijo en la primavera que iba a enviar a dos personas a Gran Bretaña y le pidió asistencia con sus solicitudes de visa. El momento apunta al primer viaje reportado a Gran Bretaña por los dos hombres, que viajaron bajo las identidades falsas de Alexander Petrov y Anatoly Boshirov. El hombre, sin embargo, dijo a la FSB que no tenía manera alguna de influir en el otorgamiento de visas.El hombre dijo que fue coaccionado para firmar un acuerdo de colaboración con la FSB luego de que uno de sus agentes amenazó con encarcelar a su madre y de que se le pidió que creara una "entrada secreta" a la red de computadoras. Dijo que saboteó esos esfuerzos antes de escapar de Rusia a inicios de 2017.En septiembre, la inteligencia británica mostró video de seguridad de los agentes del servicio de inteligencia militar ruso GRU, a los que acusó del ataque a Skripal y su hija. Bellingcat y The Insider expusieron de inmediato los nombres reales de los agentes. Varios medios de prensa, incluso The Associated Press, pudieron corroborar sus identidades.

