Nombra May a nuevo Ministro de Brexit

Ciudad de México— La Primera Ministra británica Theresa May nombró a Stephen Barclay como nuevo Ministro para el Brexit, tras la renuncia de Dominic Raab, anterior encargado, como protesta por el proyecto de acuerdo para abandonar la Unión Europea.De acuerdo con medios ingleses, Amber Rudd fue nombrada nueva Ministra de Trabajo para reemplazar a Esther McVey, quien también renunció por inconformidad con el plan.Los nombramientos de ministros llegan tras la revuelta interna en el Gobierno británico contra May por su plan para el Brexit, que según sus críticos realiza muchas concesiones a la UE y destaca pocos beneficios para los ingleses.May ha defendido que es el mejor plan posible y que la responsabilidad recaería en el Parlamento si se llega al 29 de marzo de 2019, fecha fatal del Brexit, sin un acuerdo.Los perfiles de los nuevos ministros contrastan: Barclay es señalado por la prensa inglesa como un desconocido y fue elegido como miembro del Parlamento en 2010.Mientras, Rudd es una ex colaboradora de la propia May, quien renunció al cargo de Ministra del Interior por una controversia sobre migración.En tanto, el líder euroescéptico Steven Baker aseguró que los conservadores han enviado suficientes cartas para desencadenar un voto de no confianza contra May, pero dijo que no sabe exactamente cuántas.Según la ley inglesa, si se reciben 48 cartas solicitando una moción de no confianza, se podría llamar a nuevas elecciones. Hasta el momento, 20 legisladores han apoyado la moción públicamente.