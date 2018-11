Peligra acuerdo del Brexit tras renuncias en Gran Bretaña

Londres.- La Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, enfrenta una crisis política tras la renuncia de cuatro funcionarios de su gabinete que no están de acuerdo con el texto acordado con Bruselas para abandonar la Unión Europea (UE).En tan solo una hora el Ministro del Brexit del Gobierno británico, Dominic Raab y el Viceministro de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, presentaron su dimisión al argumentar que no pueden avalar el plan de separación.A sus renuncias le siguieron las de dos funcionarias de menor nivel, la titular de Pensiones y Trabajo, Esther McVey y otra del ministerio del Brexit, Suella Braverman.Entretanto, el prominente político conservador y pro Brexit, Jacob Rees Mogg, confrontó a la Premier en la Cámara de Diputados al insinuar que presentará una moción de no confianza al Comité 1922 del Partido Conservador, encargado de legitimar el liderazgo de dicho instituto."¿Debo presentar una carta hoy al Comité 1922?", desafió el diputado conservador.Legisladores de todas las bancadas políticas cuestionaron el borrador acordado con Bruselas y amenazaron con no apoyarlo una vez que sea puesto a votación del Parlamento.La Primera Ministra tiene una mayoría de apenas seis diputados para reunir los 320 votos, y así lograr una mayoría simple.Sin embargo, el ultraconservador Partido Democrático Unionista (DUP, por sus siglas en inglés) con el que May hizo una alianza tras perder su mayoría en una elección anticipada, ya se pronunció en contra del acuerdo.Durante la sesión de este jueves, May no logró convencer a los diputados a pesar de sus repetitivos argumentos como que este es el mejor acuerdo y que saldrán de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019.Algunos diputados exigieron otro voto popular sobre el acuerdo del Brexit, algo a lo que la Premier se opone rotundamente."No debemos. Debemos salirnos de la Unión Europea, eso es lo que pidió la gente y eso es lo que haremos", rechazó la política conservadora.El clamor para otro voto popular sobre el acuerdo sigue creciendo como una opción alterna para destrabar el Brexit a nivel político.El acuerdo con Bruselas no ha satisfecho a nadie y ha recibido las críticas del Gobierno, partidos políticos pro Brexit y anti Brexit por considerar que es una salida a medias o una permanencia condicionada a las reglas de la Unión Europea, pero sin el voto de Reino Unido.Se espera que el Gobierno británico abandone la Unión Europea el 29 de marzo de 2019 con un periodo de transición de dos años.