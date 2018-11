Presume Corea del Norte prueba de arma

Seúl— El líder norcoreano, Kim Jong-un, inspeccionó las pruebas de un arma táctica recientemente desarrollada, informó el viernes la prensa estatal de Corea del Norte sin dar detalles sobre la misma.Esta es la primera mención en meses por parte de los medios estatales de un nuevo desarrollo en el programa de armas de Corea del Norte."Este resultado de hoy se debe a la política del partido centrada en la ciencia y la tecnología de la defensa, otra demostración de nuestras capacidades de defensa en rápido crecimiento en toda la región y un cambio innovador en el fortalecimiento de las capacidades de combate de nuestros militares", dijo Kim según la cadena KCNA.Kim aseguró que el sistema de armas probado era uno de los aspectos en los que su padre, Kim Jong Il, estaba especialmente interesado y dirigió el desarrollo personal.Esta es la primera visita de campo de Kim a un sitio de prueba desde su cumbre sin precedentes con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en junio, cuando los dos líderes acordaron trabajar hacia la desnuclearización y la paz en la península de Corea, y establecer nuevas relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte.El acuerdo fue breve en detalles, y las negociaciones han avanzado poco desde entonces.Una delegación de Corea del Norte se encuentra actualmente en Corea del Sur visitando sitios relacionados con la economía como parte de los esfuerzos de reconciliación intercoreanos.Es probable que cualquier prueba de nuevas armas genere tensiones con Washington, lo que ha dicho que no habrá alivio en las sanciones internacionales hasta que Corea del Norte tome medidas más concretas para abandonar sus armas nucleares o misiles de largo alcance.La Casa Blanca remitió preguntas sobre el desarrollo más reciente al Departamento de Estado, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.El martes, Trump criticó lo que llamó informes de medios "inexactos" de que Corea del Norte no había declarado un estimado de 20 bases de misiles y agregó en un tuit: "¡Seré el primero en avisarte si las cosas van mal!"El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tenía previsto reunirse con Kim Yong Chol de Corea del Norte, un alto asesor de Kim Jong Un, en Nueva York a principios de este mes, pero se pospuso para una fecha posterior.El vicepresidente Mike Pence dijo el jueves que Trump planea reunirse nuevamente con Kim Jong-un en 2019 y que impulsará un plan concreto que describa los movimientos de Pyongyang para terminar sus programas de armas.

