Tokio.- El ministro encargado de la ciberseguridad en Japón saltó a la actualidad tras reconocer que nunca usó una computadora y tras comentarios que mostraron que ni siquiera sabía qué es un puerto USB.Yoshitaka Sakurada, legislador del partido gobernante y que también está al frente de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, realizó las declaraciones el miércoles en respuestas a diputados independientes y de la oposición."Doy instrucciones a mi ayudante y, por lo tanto, no tengo que meterme en una computadora", informó. "Pero confío en que nuestro trabajo es impecable".Preguntado por la red eléctrica y el software malicioso -o malware-, Sakurada dijo que el USB "básicamente no se usó nunca" en los sistemas de servicios públicos, dando la apariencia de que no sabía a qué se estaba refiriendo.Los legisladores se rieron con incredulidad ante sus respuestas, que fueron recogidas por los medios japoneses. Las sesiones parlamentarias de control a los ministros se emiten en vivo en la televisión nacional.En Japón, los ministros suelen recibir las preguntas parlamentarias con antelación y sus respuestas suelen basarse en la información que les proporcionan los trabajadores de su departamento. En el caso de Sakurada, pudo verse a varios corriendo para entregarle hojas con información.El primer ministro, Shinzo Abe, es el responsable de la elección de los ministros y Sakurada fue nombrado en la última remodelación de su gobierno el mes pasado.Sakurada, de 68 años, se graduó en la Universidad de Meiji y fue elegido por primera vez para el Parlamento en 1996 por la prefectura de Chiba, cerca de Tokio.

