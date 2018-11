Matan talibanes a 30 policías en Afganistán

Kabul.- El Talibán lanzó un violento ataque nocturno en la provincia afgana de Farah y mató a 30 policías, informaron funcionarios el jueves, en el más reciente de una serie de ataques brutales y casi diarios contra las fuerzas armadas y de seguridad o instalaciones del gobierno en todo el país.El resurgente Talibán, que se ha apoderado de casi la mitad del país, no hizo declaraciones sobre el ataque en la provincia occidental. Las autoridades ya no proporcionan cifras oficiales de forma regular, pero según cálculos extraoficiales, alrededor de 45 policías o soldados afganos mueren o resultan heridos a diario.El asalto al puesto policial del distrito de Khaki Safed comenzó a última hora del miércoles y duró más de cuatro horas, dijo Dadullah Qani, miembro del consejo provincial. Entre los fallecidos estaba el comandante de la policía del distrito, Abdul Jabhar, informó a The Associated Press el legislador Samiullah Samim en Kabul.Según Samim, los ataques aéreos en represalia cobraron la vida de 17 combatientes, pero los insurgentes lograron escapar con una gran cantidad de armas y municiones.Entretanto, los combates con el Talibán en dos distritos de la provincia central de Ghazni han desplazado a miles de personas en las últimas dos semanas, principalmente de la minoría étnica chií hazara, dijo Mohammad Arif Rahmani, un legislador de Ghazni.Además, un centenar de policías, milicianos progubernamentales y soldados han muerto en los enfrentamientos, dijo Rahmani a la AP. En la actualidad las fuerzas de seguridad afganas combaten a los insurgentes en 22 de las 34 provincias del país, añadió.La guerra prolongada también ha cobrado la vida de civiles en forma creciente. Según un informe de Naciones Unidas de hace unos meses, murieron más civiles en el primer semestre de 2018 que en cualquier año anterior desde 2009, cuando la misión de la ONU empezó a llevar la cuenta de las bajas civiles."Cada día, durante el primer semestre de 2018, han muerto en promedio nueve civiles, incluidos dos niños, en el conflicto en Afganistán", dijo la organización independiente Red de Analistas Afganos en su propio informe.

