Se aferra May a plan de Brexit

Londres– Theresa May demostró ayer que en política, el que resiste, puede acabar ganando.La primera ministra británica defendió un borrador de acuerdo de divorcio con la Unión Europea (UE), después de que cuatro ministros renunciaran en protesta y legisladores euroescépticos redoblaron sus esfuerzos para derrocarla.En su discurso insistió en que su trabajo era hacer el mejor acuerdo posible para el Brexit y que dependerá del Parlamento si votan para llevarlo adelante.“Este es un acuerdo de Brexit que cumple con las prioridades de la gente británica”, aseguró May.“Creo con cada fibra de mi ser que el curso que he tomado es el correcto para el país y para nuestra gente”, añadió.En las horas previas a la comparecencia que tenía prevista en el Parlamento, para explicar los términos del acuerdo del Brexit cerrado en Bruselas, se amontonaron las malas noticias.Primero dimitió el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara. Una figura menor, pero significativa, porque Vara había sido un firme defensor de la permanencia en la UE.El golpe más duro vino poco después. Dominic Raab, el ministro para el Brexit, renunciaba a su cargo.“Los términos propuestos ayer (el pasado miércoles) por la primera ministra contienen errores muy relevantes”, señaló Raab.“Si este acuerdo entra en vigor provocará un devastador efecto en la confianza de la ciudadanía en la democracia”.Poco después, dimitía la segunda de Raab, Suella Braverman, y la ministra de Trabajo y Pensiones, Ester McVey, quien señalaba en su renuncia que el acuerdo no hacía honor al resultado del referendo.Sin embargo, la mayor dureza llegó de sus propias filas y apenas media docena de diputados le ofrecieron su respaldo. Hasta 70 intervenciones, una tras otra, se dedicaron a exigirle que rectificara o que convocara un nuevo referéndum; le advirtieron de que su acuerdo no iba a ser aprobado en el Parlamento y le dijeron que había fracasado.May aguantó todas las ofensivas y, afirmando que su plan era el más adecuado para mantener el interés nacional, rechazó cualquier opción de segundo referendo y, aunque no mencionó en ningún momento su dimisión, dijo que el plan que se le encomendó se llevó a cabo de la mejor manera posible."Yo ya he cumplido con mi responsabilidad. Deberán ser ahora los diputados, una vez estudiado el contenido del acuerdo, los que cumplan con la suya", advirtió.

