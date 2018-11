Sao Paulo.- El presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro anunció el miércoles que eligió a un admirador del mandatario estadounidense Donald Trump como su futuro ministro de Relaciones Exteriores.El derechista Bolsonaro tuiteó que el diplomático Ernesto Araujo asumirá el cargo en su gobierno, del cual asume el poder el 1 de enero.Actualmente, Araujo dirige el Departamento de Estados Unidos, Canadá y Asuntos Interamericanos de la cancillería brasileña.En contra de la izquierda y autoproclamado nacionalista, Araujo hizo campaña para el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 28 de octubre.“La política exterior brasileña debe ser parte del movimiento de recuperación que Brasil vive hoy”, dijo el presidente electo de su designado.Araujo ha elogiado el enfoque que ha tomado Trump en materia de relaciones exteriores y ha dicho que el dirigente estadounidense propone una visión de Occidente basada en la recuperación de su pasado simbólico. El diplomático brasileño también cree que la globalización es una idea anti cristiana.Bolsonaro, un ex capitán del ejército y un experimentado congresista, se ha comparado en repetidas ocasiones con Trump, aunque muchos analistas afirman que sus duras posturas para combatir el delito y a favor de la posesión de armas se asemejan más a las políticas del mandatario de Filipinas Rodrigo Duterte.Algunos diplomáticos se sorprendieron con el nombramiento de Araujo, debido a que nunca ha estado al frente de una embajada durante sus 29 años de servicio diplomático. La agresiva retórica de Bolsonaro ya causó tensiones con Cuba y Egipto, problemas con los que Araujo tendrá que lidiar una vez que asuma el cargo.La nación árabe canceló este año una visita de legisladores brasileños después de que Bolsonaro prometió trasladar la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. El mandatario electo señaló posteriormente que aún no se tomaba la decisión.Previamente el miércoles, Cuba anunció el fin de un programa para enviar a casi 9 mil médicos a Brasil, después de que Bolsonaro señaló que el programa solo podría continuar bajo nuevas condiciones. Entre ellas, dijo que los médicos deben recibir su salario directamente de Brasil y no a través del gobierno cubano, y se les debe permitir que sus familias los acompañen a Brasil.Bolsonaro también iniciará su mandato con algunas fricciones con China, que ha invertido miles de millones de dólares en energía, infraestructura y proyectos petroleros en Brasil. Durante su campaña, se quejó: “Los chinos no compran en Brasil. Están comprando a Brasil”.En una editorial publicada recientemente en el diario China Daily, el gobierno chino advirtió a Bolsonaro de declaraciones agresivas en contra de China, al señalar que podrían causar problemas para Brasil. Poco después, Bolsonaro recibió una visita del embajador de China en Brasilia.

