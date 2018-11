Londres.- La Primera Ministra británica, Theresa May, informó que su gabinete ha respaldado un borrador de acuerdo del Brexit con la Unión Europea después de un largo debate.May surgió de una reunión de cinco horas del Gabinete para decir que se había llegado a un acuerdo."Este es un paso decisivo que nos permite avanzar y finalizar el acuerdo en los próximos días", afirmó.May comparecerá mañana en la Cámara de los Comunes para explicar a los diputados los detalles del acuerdo preliminar, que todavía debe ser refrendado por el Parlamento británico y los 27 socios comunitarios.Su Gobierno en minoría implica que May es la dirigente británica con menos apoyo en una generación, pero pese a todo tiene que intentar que el Parlamento apruebe el acuerdo elaborado tras meses de negociaciones antes de salir del bloque el 29 de marzo de 2019."Tengo confianza en que esto nos acercará de forma significativa al cumplimiento de lo que votó el pueblo británico en el referendo", dijo May al Parlamento. Los británicos apoyaron por un 52-48 por ciento la opción de salir de la UE en 2016."Recuperaremos el control de nuestras fronteras, nuestras leyes y nuestro dinero, dejaremos la Política Pesquera Común y la Política Agraria Común, al tiempo que protegeremos los empleos, la seguridad y la integridad de Reino Unido", dijo.Los partidarios del Brexit en el Partido Conservador de May le acusaron de rendirse a la UE y adelantaron que votarán en contra del acuerdo.El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP, por sus siglas en inglés), del que depende su Gobierno minoritario, aseguró que no respaldará ningún pacto que trate a esta provincia británica de forma diferente al resto de Reino Unido.El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, lo calificó como un acuerdo deficiente.El gabinete británico se reunió a partir de las 14:00 horas locales y se espera que varios destacados ministros se opongan al pacto.Dos de los integrantes de su gabinete, Penny Mordaunt y Esther McVey, renunciarán el miércoles, según indicó en su cuenta de Twitter el corresponsal político jefe del diario Telegraph, Christopher Hope.Parlamentarios conservadores que respaldan el Brexit han dejado clara su molestia."Si los reportes de los medios sobre el acuerdo con la UE son precisos, no está cumpliendo lo que votó la gente sobre el Brexit y hoy perderá el apoyo de muchos parlamentarios conservadores y de millones de votantes en todo el país", dijo el legislador Peter Bone.La libra esterlina, que se ha mostrado volátil desde que llegó a 1.50 dólares justo antes del referéndum de 2016, operaba estable a 1.2968 dólares tras subir brevemente más de un 1 por ciento por las noticias de un acuerdo.Los líderes de la UE podrían reunirse el 25 de noviembre para una cumbre con el fin de sellar el acuerdo Brexit si el gabinete de May aprueba el texto, dijo el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar.

