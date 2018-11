Alcanza Gran Bretaña acuerdo preliminar para el Brexit

Londres.- Los negociadores británicos y de la Unión Europea llegaron a un convenio preliminar sobre el Brexit, informó el martes la primera ministra de Gran Bretaña Theresa May, más de dos años después de que el país sometiera a votación el polémico referéndum para abandonar el bloque.May ha citado a su gabinete el miércoles a una sesión de emergencia con el propósito de hablar sobre el acuerdo preliminar, anunció su oficina, tras meses de complicadas negociaciones y pláticas maratónicas realizadas en los últimos días.Un vocero de Downing Street anunció que el Gabinete se reunirá a las 2 pm a fin de “analizar el convenio provisional al que los equipos negociadores han llegado en Bruselas, y para decidir los próximos pasos. Se ha invitado a los ministros del Gabinete a leer documentos con antelación de la junta”.El turbulento gobierno de May ha dependido de llegar a un acuerdo relativo al Brexit. May tenía la esperanza de alcanzar esta semana al acuerdo a través de los procesos de ratificación estipulados para cuando Gran Bretaña abandone a finales de marzo la UE.La primera ministra tiene ahora ante sí la tarea de que el Gabinete apruebe el borrador, que luego deberá pasar por el Parlamento.Varios funcionarios de la Unión Europea han instado a tener cautela sobre el convenio, diciendo aún faltar acordar detalles, mientras que un diplomático describió a la unión como “a la espera”.Los embajadores del resto de los 27 estados que conforman la Unión Europea se reunirán el miércoles en Bruselas al mismo tiempo que sesione el gabinete británico.

