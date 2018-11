Londres.- Gran Bretaña y la Unión Europea están muy cerca de cerrar un acuerdo para el Brexit tras otra maratoniana jornada de negociaciones, dijo el segundo de a bordo de la primera ministra británica, Theresa May.Es "posible pero no del todo claro" que las dos partes puedan cerrar el pacto esta semana, señaló David Lidington, ministro del Gabinete, un cargo equivalente al de viceprimer ministro."Todavía no estamos del todo ahí. Esta ha sido siempre una negociación extremadamente difícil, extremadamente compleja, pero ahora lo tenemos al alcance de la mano", dijo Lidington a la BBC.El gobierno de May se reunió el martes para conocer el estado del proceso, con la primera ministra bajo la presión de los ministros proBrexit para que no haga más concesiones a la UE.May dijo el lunes por la noche que las negociaciones se acercaban al "final" pero que no firmará un "pacto a cualquier costo".Londres quiere concluir el acuerdo este otoño para que el parlamento tenga tiempo de votarlo antes de que se haga oficial la salida del país del bloque el próximo 29 de marzo. El Parlamento Europeo también debe dar el visto bueno a cualquier pacto que se alcance.Los negociadores alargaron su reunión del lunes hasta avanzada la noche en Bruselas en un intento por cerrar los asuntos pendientes del acuerdo.Las diferencias entre Gran Bretaña y Bruselas siguen centradas en cómo garantizar que la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda sigue abierta tras el Brexit.Las dos partes trabajan en una propuesta de solución que incluiría un acuerdo aduanero común entre Gran Bretaña y la UE. Pero May enfrenta la presión de los partidarios del Brexit de su gobierno para no aceptar un acuerdo que vincule indefinidamente a Londres con las leyes comerciales de Bruselas.La primera ministra también cuenta con la creciente oposición de legisladores proUE, que dicen que su propuesta de acuerdo para el Brexit es peor que el statu quo y que los británicos deberían volver a votar en un referéndum sobre la permanencia en el bloque.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.