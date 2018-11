República Checa- No cabe duda que los amantes de lo ajeno se modernizan día a día y para muestra de esto fue difundido un video, en redes sociales, donde se asegura que se roban una bicicleta mediante un dron.Todo comenzó cuando un grupo de turistas había llegado en bicicletas hasta un mirador de Hustope, República Checa y poder observar la vista del lugar.Ya estando arriba del mirador, uno de los turistas se percata de un dron que se acerca a las bicicletas con una polea.Al ver esto, el hombre no dudó en sacar su celular y grabar todo lo sucedido.Tal y como se ve en el video viral de YouTube, el dron se acercó a las bicicletas y luego de algunos segundos el aparato logró agarrar una de estas.Mientras tanto, los jóvenes bajaron del mirador para recuperar sus vehículos; sin embargo, no lograron su objetivo.El ladrón, que aseguran estaba escondido entre los árboles, logró llevarse la bicicleta y los turistas no tuvieron más remedio que ver cómo el vehículo se alejaba poco a poco.De acuerdo con el video de YouTube, el dron estaba preparado para cargar cosas pesadas, por lo que no hubo ningún problema a la hora de sostener la bicicleta."Estábamos en Lookout Tower cerca de Hustope cuando apareció un drone y trató de robar la bicicleta. El drone fue probablemente mejorado de alguna manera. Para nuestra mala suerte, el ladrón se llevó la bicicleta", se puede leer en la leyenda del video viral de YouTube.En redes sociales se ha vuelto viral gracias al 'ingenio' con el que el ladrón decidió cometer un delito.

