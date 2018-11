París.- El primer ministro canadiense Justin Trudeau reconoció el lunes que su país había recibido las grabaciones del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, siendo el primero que lo hace."Canadá ha recibido la información completa de Turquía", dijo Trudeau desde la embajada canadiense en París, donde asiste al Foro de la Paz luego de la conmemoración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial.El sábado, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que había entregado copias de las grabaciones "a Arabia Saudí, a Estados Unidos, a los alemanes, los franceses, los británicos, todos".El premier canadiense es el primero que confirma oficialmente que el servicio de inteligencia de su país había escuchado el audio.Trudeau dijo que él mismo no los había escuchado y que no divulgaría detalles del contenido de las grabaciones.Trudeau dijo que agradeció a Erdogan por "su fuerza al responder a la situación Khashoggi" en los márgenes de las ceremonias en París el fin de semana.La versión de Francia fue algo distinta.Preguntado el lunes por la televisora France 2, el canciller francés Jean-Yves Le Drian dijo que Turquía "que yo sepa" no ha entregado grabación alguna a su gobierno."Si el presidente turco tiene información para darnos, debe dárnosla", dijo Le Drian. "Esto significa que tiene una jugada política en esta situación", añadió Le Drian en alusión a Erdogan.La directora de la CIA, Gina Haspel, quien viajó a Turquía el mes pasado para recibir información sobre la investigación, escuchó grabaciones en audio del asesinato, según trascendió. La existencia de las grabaciones fue filtrada a los medios, pero solo fue confirmada públicamente la semana pasada.Turquía dice que Khashoggi, que criticaba al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, fue estrangulado y descuartizado en el consulado, un hecho que califica de homicidio premeditado. Trascendidos de prensa insinúan que el cuerpo habría sido disuelto por medios químicos.Arabia Saudí insistió durante semanas después de la desaparición que Khashoggi había salido del consulado. Luego cambió su versión para decir que había muerto en una trifulca.

