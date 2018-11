Washington— El asesinato de Jamal Khashoggi pudo ser uno de muchos. Funcionarios de inteligencia de Arabia Saudí y cercanos al príncipe heredero, Mohamed bin Salman, habría buscado contratar servicios de empresas privadas para matar a aquellas personas críticas con el reino, según tres personas familiarizadas con las conversaciones.Éstas habrían tenido lugar un año antes del asesinato, el pasado octubre, del periodista saudí en el consulado del país en Estambul, y formaron parte de unas reuniones con un grupo de empresarios con el objetivo de utilizar agentes de inteligencia privados para tratar de sabotear la economía iraní.En esos encuentros, los funcionarios preguntaron, según las fuentes, si dichos agentes podrían también realizar asesinatos.A pesar de que el abogado rechazó esta posibilidad, una de las personas presentas en la reunión recomendó a una compañía británica, cuyo nombre no fue revelado, que se componía de ex tropas de operaciones especiales para llevar a cabo estas acciones.Los empresarios asistentes a las reuniones, que tenían antecedentes de inteligencia, vieron su plan de Irán como una fuente lucrativa de ingresos y una manera de paralizar un país que tanto ellos como los saudíes consideraban una amenaza profunda.George Nader, un empresario libanés-estadounidense, organizó la reunión. Se había reunido previamente con el Príncipe Mohammed y había presentado el plan de Irán a los funcionarios de la Casa Blanca de Trump.Otro participante en las reuniones fue Joel Zamel, un israelí con profundos vínculos con las agencias de inteligencia y seguridad de su país.Ambos están siendo investigados por la Fiscalía especial que indaga la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, aunque no está clara la línea de investigación de los investigadores, que tienen un mandato amplio para perseguir cualquier irregularidad que vean.Los agentes saudíes habrían entablado este contacto cuando Bin Salman era Ministro de Defensa y estas conversaciones, antes del asesinato de Khashoggi, indicarían que altos funcionarios del país empezaron a abrir la puerta a los asesinatos de sus críticos desde que el Príncipe empezó a consolidar su poder.Uno de los objetivos ha sido Qassim Suleiman, líder de las fuerzas Quds de Irán, según las fuentes."Me estoy asfixiando, quítame esta bolsa de la cabeza. Soy claustrofóbico". Éstas fueron las últimas palabras del periodista Jamal Khashoggi, asesinado por agentes saudíes, según la grabación de audio publicada ayer por la cadena Al JazeeraKhashoggi murió asfixiado mientras una bolsa de plástico le cubría la cabeza, aseguró el jefe de investigación del diario turco Sabah, Nazif Karaman, quien añadió que los asesinos desmembraron el cuerpo, un proceso que duró 15 minutos y que estuvo dirigido por Salah al-Tubaigy, jefe del Consejo Científico de Forenses de Arabia Saudí.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.