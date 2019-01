San Diego, California

Esta ciudad en la frontera sur de Estados Unidos promete las mejores postales desde que amanece hasta que anocheceAgencia ReformaSan Diego–Esta ciudad en la frontera sur de Estados Unidos promete las mejores postales desde que amanece hasta que anochece.Este destino ofrece planes para todos, lo que lo hace ideal para vacacionar con la familia. De día, los turistas tienen diversas opciones de recreación, mientras que de noche, el ambiente de fiesta invita a a disfrutar de centros nocturnos, bares y restaurantes.Desde tempranoPara aprovechar las mañanas, lo ideal es visitar el mundialmente famoso San Diego Zoo, ubicado en Balboa Park, que tiene más de 650 especies y 3 mil 700 animales a lo largo de más de 40 hectáreas. Este zoológico se esfuerza en rescatar especies en peligro de extinción y quienes ahí trabajan contagian a los visitantes su amor por los animales.Una de las zonas más concurridas es el área de los pandas, por lo que lo más recomendable es contratar la experiencia "Early Morning with Pandas", para evitar formarse por horas sólo para ver a estos osos en su hábitat. Este tour de dos horas se ofrece antes de que el zoológico abra y también lleva en un shuttle a visitar otras especies, como jirafas, koalas y osos polares.Al término de la experiencia animal, se puede continuar disfrutando de Balboa Park y tener una tarde dedicada al tema que más apasione, ya sea arte, botánica, historia, ciencia o una combinación de todos, ya que este lugar es la zona cultural de San Diego.Este parque cultural urbano es el más grande de Estados Unidos, con 485 hectáreas y sobresale por su arquitectura renacentista estilo colonial español y por tener jardines y 16 museos que exigen varias tardes para poder recorrerlos todos.San Diego Museum of Man, San Diego Natural History Museum, San Diego Museum or Art, Museum of Photographic Arts, The Veteran Museum at Balboa Park son algunos de los recintos que se encuentran y en los que cambian periódicamente las exposiciones. Aunque, para los amantes de la naturaleza, la parada obligatoria es el Jardín Botánico, con 2 mil 100 plantas.Para un descanso de las exposiciones y performances, hay que hacer un picnic en alguno de los jardines de este parque o entrar a algún establecimiento para comer un bocadillo y acompañarlo con una copa de vino.Por la tardeLas vistas de San Diego al atardecer son inmejorables, por lo que si no sufres de acrofobia, un recorrido por la ciudad en helicóptero te permitirá captar las mejores postales.La compañía Corporate Helicopters ofrece distintos tours que se acomodan a tus intereses, incluyen hasta una copa de champagne para mejorar la aventura.También para tener paisajes de la ciudad pero vía marítima está el San Diego Champagne Brunch Cruise de Hornblower, aunque éste se recomienda al medio día para disfrutar de un completo buffet y mimosas durante un recorrido por la bahía.Cuando anocheceEste ciudad también tiene ofertas para los noctámbulos. Para gozar la noche se puede pasear por The Little Italy, uno de los barrios más antiguos de la ciudad y que se ha convertido en el más concurrido por sus ofertas gastronómicas.Con conciertos al aire libre y festivales, este espacio se caracteriza por tener un ambiente divertido donde se puede desde tomar una cerveza artesanal, una de las bebidas icónicas de San Diego, hasta cenar en un restaurante de alta cocina, como Born and Raised, famoso por sus cortes de carne y mixología.Los speak easy se han convertido en una experiencia imperdible, en el que la exclusividad y los espacios pequeños y escondidos crean una noche de fiesta memorable. Uno de los más famosos es el Raised by Wolves, que con una gran variedad de cocteles y decoración elegante, crean un ambiente misterioso.TABLACÓMO LLEGARNuestra experiencia: Desde la Ciudad de México volamos con Aeroméxico a Tijuana, luego cruzamos el puente peatonal Cross Border Xpress para llegar a San Diego.DÓNDE DORMIREl hotel Intercontinental San Diego, ubicado en 901 Bayfront Court, tiene grandes vistas del Océano Pacífico. Los precios van desde 218 dólares (alrededor de 4 mil 400 pesos) por noche en habitación doble.DÓNDE COMERLittle Italy es uno de los barrios más concurridos por su oferta gastronómica. El Food Hall es un comedor que tiene distintas opciones para los amantes del buen comer. Ahí hay tacos, langosta, cortes de carne, mariscos y pizzas. Se puede ordenar de distintos corners a tu mesa y acompañar los platillos con cocteles del bar.Cloak & Petal. La decoración de este restaurante, con un árbol de cerezo al centro del bar, deja impactado a todos, al igual que su menú japonés con frescos ingredientes que se sirven con originales cocteles.MÁS INFORMACIÓNwww.aeromexico.comwww.intercontinental.comwww.littleitalysd.comTOMA NOTABALBOA PARK- Aunque la entrada al parque es gratuita, el acceso a los museos no. Puedes preparar las visitas con el Balboa Park Explorer, que da acceso a 16 museos y válido por 7 días. Además, evita que hagas fila en cada taquilla.- También puedes elegir el Pase Multi-Día, que incluye una visita al zoológico y el pase por un día para 5 atracciones. Más información en balboapark.comSAN DIEGO ZOO- No olvides mantenerte bien hidratado, pues las largas caminatas y el sol desgastan rápidamente.- El bloqueador solar es un artículo imprescindible en este lugar.- Lo más recomendable es usar tanto ropa como calzado cómodo, pues hay que recorrer largas distancias.- Lleva un suéter, ya que hay zonas adaptadas a clima gélido para determinada fauna.PIESEl zoológico de San Diego es una de las principales atracciones de la ciudadLos cortes de carne de este lugar son de los favoritos entre residentes y visitantesPara disfrutar lo mejor de la vida nocturna: el barrio de Little ItalyUn paseo en helicóptero para admirar San Diego desde otro punto de vistaSan Diego ofrece planes para todos, lo que lo hace ideal para vacacionar con la familia