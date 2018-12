Siempre tentadora

Madrid–Para viajar a Madrid los mexicanos no requieren de grandes pretextos. La capital española sigue siendo una de las puertas consentidas de entrada y salida a Europa. Sin embargo, la Gran Vía -principal arteria de la urbe- y el Museo del Prado -el más visitado en España- animan a revisitarla o ir de primera visita.Con menos espacio para los automóviles y más para los peatones, además de jardineras y bancas que invitan a detener el animado andar, la Gran Vía recién estrenó imagen."Habrá más tráfico en esta zona, sin duda, pero Madrid se debe caminar, sólo así se conoce bien", asegura un mesero a unos metros de la famosa avenida.En esa vía se concentra la actividad comercial de la capital española, por lo que raramente luce serena o solitaria. Residentes y visitantes se encargan de mantenerla con vida.Gran festejoPor su parte, el Museo del Prado luce una fachada recién renovada a propósito de su bicentenario, que se cumple el 19 de noviembre de 2019, aunque las actividades conmemorativas ya comenzaron.Con la exposición "Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria", hasta el próximo 10 de marzo, se busca reflexionar sobre el desarrollo e importancia histórica de este centro cultural surgido a partir de colecciones reales. Y vendrán muchas muestras más.Además, en una distancia de poco más de un kilómetro, se encuentran los otros museos nacionales: el Centro de Arte Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza. Tres razones para gozar de esta ciudad por varios días."España es el tercer país con más patrimonios en el mundo (sólo después de Italia y China)", recuerda Miguel Búfalo, asesor de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Madrid.De ahí que Madrid ofrezca un atractivo maridaje entre atractivos culturales con una incontable oferta comercial. Un imán ineludible para los mexicanos, siempre amantes de las compras.Alrededor de 168 mil mexicanos visitaron Madrid en 2017, lo que significó 23 por ciento más en comparación con el año anterior, según cifras proporcionadas por Ángel Luis Martín, subdirector de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid. Para este año se prevé un incremento similar.Y de acuerdo con cifras de la Cámara, el gasta promedio es de 2 mil 500 euros (cerca de 60 mil pesos) durante una estancia de 11 días.Sólo queda planear el itinerario que conjugue las bondades culturales y comerciales para tener las mejores vacaciones en Madrid.TABLAUn delicioso tríoPorque Madrid abre el apetito, aquí tres gastromercados que no hay que perderse:> San Miguel. Un mercado de hierro de principios del siglo 20 que sirve de escaparate a la esencia española: jamón ibérico, mariscos frescos y una amplia variedad de quesos. Todo, para comer aquí mismo.> San Anton. En el barrio de Chueca, este mercado de tres pisos reúne opciones gourmet tanto para llevar como para degustar ahí. Su terraza es imperdible.> Platea. En lo que fuera una sala de cine, hoy es el principal centro de ocio de la ciudad. Se puede comer o cenar mientras se disfruta de la música de un DJ o un espectáculo escénico en el barrio de Salamanca.Sabías que...Aunque la Navidad y el Año Nuevo sirven de pretexto para ir de compras, para quienes no pueden resistirse a las rebajas deben saber que en Madrid son del 1 de enero al 28 de febrero y del 21 de junio al 31 de agosto.

