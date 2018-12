Greenwich Village: vibrante y creativo

Manhattan–A unas cuadras del parque de Washington Square, en el neoyorquino Greenwich Village, decenas de personas hacen fila afuera del Blue Note, el legendario club de jazz que ha visto pasar figuras de la talla de Chick Corea, Roberta Flack y Sarah Vaughan.Sin embargo, el Blue Note no es el único lugar en el que locales y turistas pueden disfrutar de actos en vivo: a pocos metros, en el número 117 de Macdougal Street, se encuentra el Comedy Cellar donde comediantes reconocidos aseguran una noche de diversión. Prácticamente al lado, letreros en neón anuncian el Café Wha?, uno de los clubes en los que el joven Bob Dylan tocara a inicios de la década de los 60.Greenwich Village ha sido sede de actividad creativa para varios artistas estadounidenses, no sólo aquellos de las artes escénicas. Escritores como Edgar Allan Poe, e. e. cummings y Louisa May Alcott habitaron en esta zona durante algún tiempo.Este espíritu artístico se mantiene en un ambiente donde coinciden estudiantes de la Universidad de Nueva York (NYU) -otro ícono de este barrio- con músicos emergentes y otros artistas.Algunas producciones de cine y televisión también han sucumbido ante los encantos de Greenwich: fachadas de edificios de esta zona fueron utilizadas para filmar escena de la serie Friends y la película Soy Leyenda.Por la tarde, en el parque de Washington Square es común ver gente jugando ajedrez en tableros públicos, niños acompañados de sus madres, jóvenes universitarios y músicos en espera de una propina interpretando temas como "Piano Man", de Billy Joel, en guitarra, por ejemplo.Entre casas tradicionales de ladrillo rojo con escaleras de emergencia de herrería, en Greenwich Village se encuentran teatros off-Broadway y lugares para descansar y tomar una bebida o comer pizzas, kebabs y comidas de varios tiempos.Guía prácticaCómo llegarViva Aerobús ofrece un vuelo diario a las 6:40 horas desde la Ciudad de México hasta el Aeropuerto John F. Kennedy.Dónde dormirEl Paramount Hotel (235 W 46th St). Está muy cerca del Teatro Richard Rodgers.Dónde comerLa Lanterna di Vittorio (129 Macdougal St) incluye en su menú pizzas, lasañas y ensaladas, así como una gran variedad de vinos.Hay que visitar- La librería independiente Three Lives & Company (154 W 10th St). Tiene un personal conocedor y un ambiente cálido para explorar la oferta de libros.- La Jefferson Market Library (425 6th Ave), de estilo gótico, fue construida en la segunda mitad del siglo 19 y funcionó como un edificio de corte civil. Actualmente es una biblioteca pública.Más informaciónwww.vivaaerobus.comwww.nycparamount.comwww.lalanternacaffe.comwww.nycgo.com

