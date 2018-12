La tierra de los Borja

Valencia–Es la familia valenciana más poderosa y polémica de la historia. A seis siglos de su ascenso al poder, los Borja o Borgia (por la italianización del apellido) despiertan interés y controversia por ser los protagonistas de una trama de nepotismo, corrupción y asesinatos.Las ciudad de Xátiva, en el este de España, dio al mundo a dos papas de la estirpe Borja: Calixto III, nacido bajo el nombre de Alfonso de Borja y más tarde al famoso papa Alejandro VI, Rodrigo de Borja.Donde todo inicióLa ruta empieza en el lugar de nacimiento de los papas, Xátiva, un poblado ubicado al sur de Valencia, en donde se conservan obras de arte encargadas por la familia y objetos de gran valor histórico en la iglesia colegial "La Seu", como el Cáliz de Calixto III.Y si se quiere viajar siglos atrás hasta llegar a la época medieval, es obligatorio visitar el castillo de Xátiva, la fortaleza de estilo gótico valenciano de casi un kilómetro de longitud a 300 metros sobre el nivel del mar, desde donde se puede apreciar cómo convive la demarcación antigua de la ciudad con la actual.Camino hacia GandíaA 45 minutos de Xátiva se encuentra Gandía, ciudad que perteneció a la familia y que conserva la influencia de la familia Borja.Ya como papa, Rodrigo de Borja compró en 1485 el ducado de Gandía para sus once hijos, por lo que se pueden encontrar estatuas de los más conocidos: César, Lucrecia y Juan.La ruta de los Borja atraviesa la ciudad y enaltece la diversidad de sus paisajes, desde el sistema de montañas hasta la costa bañada por el Mar Mediterráneo.En el corazón de Gandía se puede arrancar la visita desde la Plaza de las Escuelas Pías, en donde están las estatuas de la familia Borja; seguir hacia el Ayuntamiento y a la Colegiata de Santa María, en donde se aprecia la arquitectura gótica valenciana. Para apreciar obras de arte religioso que van del siglo 15 al 18, hay que hacer una parada en el Museo de Santa Clara.Finalmente, la ruta en el Centro Histórico termina en el Palacio Ducal, un edificio de más de 600 años que fue residencia de los Borja y que aún conserva el esplendor original en una de sus habitaciones. En este palacio se ofrecen visitas guiadas de día y de noche, así como visitas teatralizadas.Hacia la montañaPara combinar naturaleza e historia hay que ir a la Alquería del Duc, una construcción fortificada del siglo 16 que fue propiedad de la estirpe Borja, situada en medio del paraje natural más importante de Gandía: el Parc dels Ullals. Se trata de una zona ecológica recuperada de la agricultura que ahora sirve de refugio para aves migratorias de Europa y África, además de ser el pulmón de la ciudad.Desde los jardines es posible ver en la cima de la montaña el castillo de Bairén, el sistema defensivo más importante en el siglo 8 cuando tuvo lugar la invasión de los árabes. Se puede agendar una visita guiada por un euro en [email protected] Hasta el marAunque es invierno se impone el ambiente veraniego de la costa de Gandía. Hay un sendero para pasear bajo la sombra de las palmeras o se puede disfrutar de la brisa marina a bordo de un barco y si el clima lo permite hasta darse un chapuzón. En el barco Boramar por 22 euros ofrecen paella valenciana y bebida.TABLAGuía prácticaCómo llegarAeroméxico e Iberia vuelan de la Ciudad de México a Madrid. Una vez ahí, la aerolínea española vuela sin escalas a Valencia.Cuándo irAl ser destinos cercanos a la costa y Gandía por tener playa, el verano es la principal temporada turística, sin embargo, hay muchos lugares para visitar en cualquier época del año.Dónde dormirEn Valencia: Hotel AC Valencia by Marriott, ubicado junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Oceanográfico, el Palau de la Música y la Playa de la Malvarrosa. Desde 80 euros por noche.En Xátiva: El Hotel Mont Sant era un monasterio y se reformó como un lujoso alojamiento. Desde 110 euros por noche.En Gandía: El Villa Luz Family Gourmet & All Exclusive Hotel está ubicado cerca de la playa y está inspirado en las obras del pintor Joaquín Sorolla. Cada habitación tiene réplicas de sus pinturas. Desde 60 euros por noche.Qué probarFideuá de Gandía (una especie paella preparada con fideos, caldo de pescado y mariscos) y arroz del Senyoret (paella de mariscos pero preparada con calamares cortados, las gambas peladas y los mejillones sin conchas).Más informaciónwww.visitvalencia.comwww.xativaturismo.comwww.visitgandia.comwww.palauducal.com

