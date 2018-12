Otros atractivos de EU

Con la imponente belleza de sus parques nacionales y una ruta musical que visita varias ciudades, Estados Unidos busca mantener el interés de los viajeros mexicanos en su país.A propósito del estreno el 14 de diciembre en salas de cine de los documentales "Parques Nacionales: La Aventura Salvaje" y "Travesía Musical", Brand USA, oficina encargada de la promoción turística de ese país, desea mostrar otros atractivos importantes de la Unión Americana, y hacer que se olviden -aunque sea por cerca de 85 minutos- los problemas en la frontera, la política de Donald Trump y el costo del dólar estadounidense.El primer documental hace un recorrido por distintos parques nacionales, entre ellos Yellowstone, de la mano de tres excursionistas, Max Lowe, su amiga Rachel Pohl y su padrastro Conrad Anker, que aceptan cualquier oportunidad para escalar, esquiar o hacer ciclismo.En "Travesía Musical", el cantante Aloe Blacc hace una gira que lo lleva a la casa de Louis Armstrong, en Nueva York; a Graceland, la mansión de Elvis Presley, en Memphis; y a hacer una mezcla latina de su tema "My Story", con Gloria y Emilio Estefan en Miami.De acuerdo con Jackie Ennis, directora senior de Desarrollo de Comercio Global de Brand USA y según cifras preeliminares, las visitas de mexicanos a Estados Unidos crecieron 14 por ciento en los primeros cuatro meses de 2018 con respecto al mismo periodo del año anterior.Reconoció que el precio del dólar (que rebasa los 20 pesos) sí influye en las decisiones turísticas, aunque eso no significa que los mexicanos dejen de llegar al país vecino."Lo que hemos visto es que la gente no deja de viajar, aun con la fuerza del dólar. Tal vez, en lugar de estar tres semanas vienen por dos, o no se quedan en hoteles de cinco estrellas sino de menos. Sólo cambian un poco sus hábitos de viaje", comentó durante la proyección de los documentales.Y lamentó que exista una percepción de que los turistas provenientes de México se arriesgan a no sentirse bien recibidos en territorio estadounidense."Estados Unidos, en general, es un país muy acogedor. Lo que sucede ahora es desafortunado, pero, en verdad, creo que si fueras a Nueva York o Dallas, donde sea, no tendrías problemas. Estados Unidos sigue siendo un país que da la bienvenida a todos los visitantes internacionales", afirmó.

