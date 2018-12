A festejar con Disney

Mickey Mouse cumplió 90 años el pasado fin de semana, un gran pretexto para el arranque de sus festejos. Con el fin de celebrar a este famoso ratón, los parques de Disney han preparado una serie de eventos.A partir del 18 de enero, por ejemplo, el Disneyland Resort de Anaheim, California, presentará el show nocturno Mickey's Mix Magic, que incluirá uso de láseres, música y proyecciones.Por otra parte, quienes visiten Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida, también podrán unirse a los festejos con la Mickey & Minnie's Surprise Celebration, en Magic Kingdom. Ahí, los fans podrán convivir con ambos personajes, además de que habrá actividades de baile y comida. Y para quienes gocen de una estancia en el crucero Disney Fantasy, a partir del verano se presentará la Mickey & Minnie's Surprise Party at Sea.Pero más allá de los festejos en torno a Mickey Disney no se cansa de cocinar novedades.Así, la zona Star Wars: Galaxy Edge de Disneyland Park y Walt Disney World, cuya apertura está prevista para el verano y otoño de 2019, respectivamente, contará con las atracciones Millenium Falcon: Smugglers Run y Star Wars: Rise of the Resistance. Los visitantes también podrán disfrutar de música nueva creada específicamente para esta área por el compositor John Williams.Además, el parque Epcot, en Florida estrenará en otoño de 2019 su show Epcot Forever, que incluirá música, papalotes y pirotecnia. También en Epcot, habrá un pabellón sobre la película Ratatouille, así como una experiencia inspirada en La Bella y la Bestia para que los visitantes canten juntos los temas de la cinta animada.https://disneyland.disney.go.com/es-mx/https://disneyworld.disney.go.comToma notaDisney's Hollywood Studios, en Florida, celebrará su trigésimo aniversario con el show Wonderful World of Animation, que dará un recorrido por nueve décadas de proyectos animados del estudio. Y, el Riviera Resort de Florida, actualmente bajo construcción y comenzará a recibir huéspedes en otoño de 2019.

