Se antoja su ritmo

Nueva Orleans–Si hay una ciudad estadounidense donde la fiesta nunca termina y se mezclan con sublime perfección la historia, la cultura y la diversión, esa es sin duda Nueva Orleans.Al pasear por sus calles y contemplar sus construcciones coloniales de reminiscencias criollas, irremediablemente el visitante se siente transportado al siglo 18.NOLA, como le dicen sus habitantes, no deja de guardar una atmósfera casi fantasmal, como si las raíces del vudú y lo paranormal, originadas por las comunidades afroamericanas, aún subsistieran en las entrañas de este lugar con 300 años de antigüedad.Nuestro recorrido empieza por Canal Street, enmarcada por comercios de moda y el paso de los tradicionales tranvías. Sin embargo, la magia surge al ir hacia Bourbon Street para adentrarnos en el corazón del Barrio Francés, que ha sido designado Hito Histórico Nacional.Al recorrer sus calles se observan innumerables bares, restaurantes, galerías de arte, tiendas de antigüedades y otros comercios asentados en antiguas construcciones que aún conservan sus tradicionales balcones de hierro.Pero lo más atractivo es que la fiesta musical se vive a cada momento y en cada esquina del Barrio Francés. No es extraño que -al dar vuelta en una calle- el viajero se tope con un trompetista o con una banda de jazz tocando sus instrumentos. La mayoría logra congregar a la multitud en torno a ellos. Incluso, algunos se animan a bailar.También es común ver parejas de recién casados recorriendo las calles, en compañía de sus invitados, mientras una banda de jazz va detrás de ellos, toda una tradición en las bodas de Nueva Orleans.Hay que hacer una rápida parada en la Royal Praline Company, en Royal Street, para comprar los tradicionales dulces de leche, mantequilla y azúcar.Si de día el Barrio Francés es atractivo, durante la noche resulta fascinante. La gente se vuelca a las calles para vivir la fiesta. Se escucha la música que sale de los bares y la algarabía de la multitud.No es extraño ver en los balcones de Bourbon Street jóvenes lanzando collares de cuentas a la gente, una tradición que es propia del Mardi Gras.Para una velada más tranquila es mejor dirigirse hacia el barrio contiguo de Faubourg Marigny, donde hay varios clubes de jazz como The Spotted Cat Music Club o d.b.a.Al siguiente día, vale la pena continuar un recorrido por esta urbe dirigiéndose a Jackson Square, ubicada frente al Río Mississippi, con la Catedral de St. Louis dominando el panorama.En la plaza suele haber actores vestidos con trajes de época que se toman la foto con los turistas y pintores que ofrecen su obras.A unos pasos de ahí se encuentra el Moonwalk River Front Park, donde se puede contemplar en todo su esplendor el río Mississippi e incluso realizar un paseo en los tradicionales barcos de vapor.Un destino muy sensorialAdemás de escuchar buena música, nadie puede irse de este destino sin:* Saborear un tradicional beignet, especie de buñuelo espolvoreado con azúcar glass, en el famoso Café Du Monde.* Ver la belleza del Garden District. Un tour a pie permite admirar la belleza de las casas de estilo victoriano.* Gozar de los aromáticos platos tanto de la cocina cajún, como de la creole (criolla). Y, por supuesto, probarlos.

