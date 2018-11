Un lugar en sueños

Hace 105 años, un oscuro contador de Lisboa soñó con Samarcanda.Su nombre era Bernardo Soares y, más allá de las páginas del "Libro del Desasosiego", que escribió el poeta Fernando Pessoa, nunca existió.Lo que sí existe es la ciudad.Ubicada en plena Ruta de la Seda, sus cúpulas de azulejo fulguran como un pequeño lapislázuli.A sólo dos horas en tren de Tashkent, capital de Uzbekistán, esta ciudad fue el centro más importante de comercio de Asia durante muchos siglos.Esa riqueza no sólo quedó en manos de sus habitantes: como estela, se aprecia en las paredes de embriagantes diseños geométricos, en las madrasas y las mezquitas que, al paso del tiempo, siguen cautivando.Historia de un amorDecía Italo Calvino que, a diferencia de las ciudades fundadas por los hombres, las urbes que tienen vocación de eternidad se fundan por sueños. Y así como Tenochtitlán fue la visión de un águila devorando una serpiente, a Samarcanda la fundó el amor.Cuenta la leyenda que, hace muchos siglos, un humilde joven llamado Samar se enamoró de Kant, la hija de uno de los hombres más acaudalados de la ciudad.Al enterarse, el padre mata a Samar y, agobiada por la pena, Kant se suicida. Conmovidos, los habitantes de la región comenzaron a llamar a su pueblo Samarkant, en honor a la pareja.Más allá de la leyenda, lo cierto es que, antes de alcanzar su esplendor, Samarcanda fue arrasada en varias ocasiones. Desde su fundación, en el siglo 8 antes de Cristo, la urbe fue destruida por invasores griegos, persas, mongoles, uzbekos y rusos. Su belleza es una sentencia: hay que sufrir antes de lograr los sueños.Legado del emperadorAlgo tiene el aire de este sitio que incita al sueño. Incluso los hombres más crueles, como el sanguinario Tamerlán, emparentado con Gengis Khan, decidió envainar la espada y crear algunos de los edificios de más sublime belleza.Él es el responsable del Registán, corazón político, religioso y social del imperio que consolidó en el siglo 15. Los hermosos pisos y muros de las madrasas que rodean la plaza fueron creados por hábiles artesanos árabes, a muchos de los cuales les sacaban los ojos al terminar su labor para que no la replicaran en otro lado.La mezquita de Bibi-Hanym es una de sus joyas más importantes.Construida en cinco años, contó en su momento con más de 3 mil columnas de mármol, así como minaretes y una intrincada obra de artesanía que replicaba la belleza de la Vía Láctea, según instrucciones del propio emperador.No menos imponente es la gran tumba de Tamerlán, una de las más hermosas del mundo. Localizada a 15 minutos del Registán, no estaba pensada para el emperador, quien deseaba descansar en un lugar sencillo, a más de 100 kilómetros de distancia.La ornamentación y la mezcla de tonalidades doradas y cobalto, además de la cuidada caligrafía, roban el aliento. También lo quita la inscripción sobre la tumba de Tarmerlán: quien osara interrumpir su descanso, se encontraría presa de un conquistador aún más sangriento que él.El antropólogo soviético Mijail Gerasimov desobedeció la advertencia el 21 de junio de 1941.Coincidencia o no, un día después, Adolfo Hitler entraba en la entonces URSS.Toma notaSamarcanda es la tercera ciudad en importancia de Uzbekistán, nación del Asia Central que se encuentra al norte de Afganistán y al sur de Kirguistán. Aunque no hay vuelos directos desde México, se puede llegar con escalas en París y Estambul o Londres y Moscú.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.