Inspírate este 2019

Sólo sabes que deseas viajar, pero aún no decides a dónde. Aquí ofrecemos cinco ciudades para inspirarse y que, según Lonely Planet, deben visitarse en 2019. Ya sólo necesitas comenzar a planear.1.- Copenhague, DinamarcaLa capital danesa es atractiva por la mezcla arquitectónica entre lo antiguo y lo moderno, en la que destaca el famoso puerto de Nyhavn.Además, sus viejas áreas han sido transformadas en sitios llenos de exquisitos restaurantes, galerías de arte y bares. Sin dejar de lado que se trata de unas de las ciudades con mayor sustentabilidad.2.- Shenzhèn, ChinaConsiderada por algunos como el "Silicon Valley" chino, esta ciudad asiática destaca por su alto desarrollo en innovación tecnológica. Vecina de Hong Kong, solía ser el lugar predilecto para una vida nocturna más barata, aunque ahora sobresale su escena musical indie, cafeterías, cervecerías y el reciente distrito artístico.3.- Novi Sad, SerbiaA esta joven ciudad la apodan la "Atenas de Serbia". La razón es simple: Cuenta con una fascinante historia, retratada en la Citadela Petrovaradin, la creatividad inunda cada rincón del destino y la música y vida nocturna le inyectan energía. Ahí se celebra el EXIT, el festival de música más grande del país. Tiene todos los encantos de las grandes urbes, pero sin ser una.4.- Miami, EUSu sol, arena y mar convierte a este destino en un gran paraíso tropical norteamericano. En los últimos años se ha desarrollado un interesante panorama de arte, comida y diseño urbano. No obstante, sus calles y edificios mantienen ese aire añejo y nostálgico tan Miami Vice.5.- Katmandú, NepalDesde un paseo por el caótico barrio Thammel hasta la oportunidad de ver -o mejor aún- visitar el monte Himalaya, la capital nepalí es un exótico destino. Tras el terremoto en 2015, se reconstrucción le ha dado un nuevo aire a su atmósfera que se viste con templos antiguos, cultura milenaria y grupos como los tibetanos y los sadhus.Y la CDMX tambiénLa capital de México ocupa la posición 6 en el listado "Best Cities 2019" de Lonely Planet por conjuntar conservados edificios prehispánicos, con imponentes construcciones coloniales y modernos recintos, como el Museo Soumaya. De ahí que fuera nombrada este año la Capital Mundial del Diseño, la primera en América en recibir este título.Así que no está de más considerar un recorrido guiado por la Ciudad de México para mirarla con otros ojos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.