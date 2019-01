Aumentan tensiones en prisiones de EU por cierre de gobierno

Se espera que 36 mil trabajadores de penales federales a quienes el gobierno federal considera “empleados esenciales” se reporten a laborar durante el cese parcial de operaciones gubernamentales a pesar de que se les pagará hasta después de que se reanuden las actividades, publicó The Washington Post.Aunque se espera que dichos empleados trabajen, funcionarios sindicales de 10 cárceles con quienes se puso en contacto el Washington Post señalaron que el número de empleados que no se ha presentado a sus funciones ha crecido por lo menos al doble a partir del inicio de la parálisis.Debido a ello, los que acuden en forma rutinaria trabajan turnos dobles, dijeron funcionarios correccionales y otros empleados carcelarios. Secretarias, trabajadores de intendencia y profesores están supliendo a los ausentes. Al menos en una cárcel —la Correccional Federal Hazelton, en Virginia Occidental— la cantidad de agresiones contra los oficiales se elevó desde la suspensión de operaciones, de acuerdo con un funcionario sindical.“Durante el paro ha habido más gente que se reporta enferma y ha tomado días”, dijo Richard Heldreth, secretario sindical local en el penal de Hazelton. “El personal que está presentándose tiene que trabajar en condiciones de violencia, muchas horas y la incertidumbre de cuándo se les pagará”.El representante demócrata Tim Ryan, cuyo distrito incluye un penal federal en Lisbon, Ohio, señaló que en las cárceles las condiciones de seguridad ya eran delicadas debido a la escasez de personal, pero que desde el cese de operaciones han crecido los peligros.“Sé con certeza que el nivel de ansiedad está aumentando y que los niveles de estrés están aumentando. Esto lleva tiempo acumulándose. Está echándose gasolina al fuego”, dijo Ryan, quien el martes hizo un recorrido por la cárcel.Para los custodios, un aspecto particularmente humillante del cierre ha sido que los internos están conscientes de que a los guardias no se les está pagando.Percibiendo la inseguridad de los custodios, los presos están burlándose de los oficiales e inclusive probándolos para ver si pueden sobornarlos, dijeron líderes sindicales y empleados.Varios trabajadores carcelarios señalaron existir ira generalizada contra Washington, sobre todo puesto que el presidente Trump y los miembros del Congreso siguen recibiendo su sueldo aunque no están logrando resolver el estancamiento presupuestal. Dijeron asimismo sentirse abandonados por Trump y el Congreso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.