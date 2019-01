Contempla Casa Blanca usar fondos de desastre para pagar muro

McAllen, Texas.- Funcionarios de la Casa Blanca contemplan desviar dinero destinado a fondos de desastre de los estados de Puerto Rico, Florida, Texas y California, afectados por tormentas e incendios, para construir una barrera fronteriza, quizá inclusive con una declaración de emergencia, publicó The New York Times.En un indicio del creciente nerviosismo en torno al paro parcial de operaciones gubernamentales, varios senadores republicanos propusieron la idea de llegar a un acuerdo para reanudar las actividades mientras el Congreso buscaba un convenio más amplio en el cual se condicionen los fondos para el muro con la protección de algunos inmigrantes indocumentados y otros migrantes.“Es hora de que el presidente Trump use sus poderes para las emergencias a efecto de financiar la construcción de un muro o barrera fronteriza”, dijo en comunicado el senador republicano Lindsey Graham.Al parecer la administración estaba considerando dicha solución: recurrir a los poderes extraordinarios por emergencias para evadir al Congreso y costear el muro. Entre las opciones, la Casa Blanca ha ordenado al Cuerpo de Ingenieros del Congreso determinar si puede destinar a la construcción del muro 13 mil millones de dólares que el año pasado se etiquetaron tras los devastadores huracanes e incendios silvestres, de acuerdo con funcionarios congresistas y delDepartamento de Defensa con conocimiento al respecto y que pidieron no ser identificados.Los funcionarios de la administración están debatiendo la posibilidad de hacer un cambio así sin que el presidente declare emergencia nacional, medida explorada por la oficina asesora de la Casa Blanca.En una emergencia nacional el presidente puede desviar fondos de proyectos subejercidos. Pero un funcionario de alto nivel de la administración que pidió no ser identificado cuestionó la legalidad de usar los fondos del Cuerpo del Ejército, diciendo estar limitados por el Decreto Stanford, el cual rige la asistencia en caso de desastres. El funcionario señaló que la medida constituía tanto un ejercicio político con el propósito de amenazar proyectos valorados por los demócratas como algo práctico.

