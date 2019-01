Se niegan a trabajar agentes de seguridad en aeropuerto de EU

El cese parcial de operaciones en el gobierno federal está empezando a afectar los viajes aéreos a raíz del creciente número de agentes de seguridad que están negándose a trabajar sin sueldo.Sin embargo, hasta ahora el impacto en los viajeros ha sido mínimo. Pero a los trabajadores y viajeros aeroportuarios les preocupa que las condiciones empeoren de continuar la parálisis, causando un revuelo en los viajes aéreos.Al menos un aeropuerto, el Aeropuerto Internacional de Miami, empezará a cerrar a diario una terminal a partir del sábado, debido a la escasez de trabajadores de los filtros de revisión adscritos a la Dirección de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), informó Greg Chin, vocero del aeropuerto.Chin señaló que la presente semana el número de agentes que han estado reportándose enfermos ha sido el doble de lo normal, preocupando a los supervisores no contar con suficientes agentes a fin de operar los 11 puntos de revisión de seguridad del aeropuerto.Los 51 mil agentes de seguridad aeroportuaria se cuentan entre los empleados federales a los cuales se ordenó trabajar en el curso de la suspensión parcial de actividades, iniciada el 22 de diciembre.El viernes, no les llegó su cheque por primera ocasión desde que empezó el cierre, por lo que líderes sindicales temen que se incremente el número que deje de presentarse a laborar o que incluso renuncie.Hydrick Thomas secretario del Consejo de la Federación de Empleados Gubernamentales de la TSA, esta semana indicó que “dificultades financieras extremas” habían obligado a algunos de sus agremiados a renunciar y que muchos otros están considerando hacerlo.No obstante la parálisis y los aprietos que está provocando a los agentes de seguridad, funcionarios federales dijeron que los pasajeros no habían experimentado ningún problema mayor en los puntos de revisión.Tras la temporada navideña, la industria de los viajes aéreos está iniciando un periodo en el cual por lo general viajan menos personas por aire.Pero si la situación persiste, a los funcionarios de la industria les preocupa que los agentes se vean presionados a buscan otros empleos donde sí les paguen, ocasionando escasez.

