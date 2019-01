Comienza EU a retirar tropas de Siria

El primer equipo militar de tierra de los Estados Unidos fue retirado de Siria en los últimos días, lo que indica el comienzo de la reducción ordenada por el presidente Donald Trump, según un funcionario de la administración con conocimiento directo de la operación, informó CNN."Alguna carga ya se ha movido", dijo el funcionario a CNN.Debido a preocupaciones de seguridad, el funcionario no describiría exactamente qué era la carga o si había sido movida por aviones o vehículos terrestres. El funcionario tampoco dijo en qué parte de Siria estaba el equipo, aunque se espera que la reducción comience en el norte de Siria.Los funcionarios le han dicho previamente a CNN que esperen ver una discusión sobre los porcentajes de equipo retirado como forma de cumplir con la intención de Trump, aunque se espera que no haya tropas que salgan de inmediato. Funcionarios de alto nivel como el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de seguridad nacional John Bolton se han negado a establecer un calendario para el retiro de las tropas.El Departamento de Defensa quiere mostrarle progreso a Trump, y estos retiros son una forma de hacerlo. A principios de esta semana, el Pentágono dijo en un comunicado que "debido a la preocupación por la seguridad operacional, no discutiremos los movimientos específicos de las tropas o los plazos, pero esperamos proporcionar una actualización periódica sobre el progreso con respecto a los porcentajes de equipos retirados de Siria".El Comando Central de los EE. UU., Que supervisa la operación de retiro, ha identificado barcos, aviones y unidades de tierra que se utilizarán en la operación. Proporcionarán inteligencia y reconocimiento a medida que se produzcan retiros, asegurando fuerzas y vehículos pesados ​​de transporte terrestre. La mayoría de los activos necesarios ya están en la región.Los militares están llevando a cabo el retiro de acuerdo con una orden firmada por el ex secretario de Defensa James Mattis justo antes de dejar el cargo el 31 de diciembre. Los planificadores militares todavía están trabajando sobre la base de que todas las tropas se retirarán de Siria. Si hay cambios en eso, como dejar tropas en el este y sur de Siria, Trump tendría que aprobar esos detalles específicos, dijo el funcionario.

