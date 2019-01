Washington– Michael Cohen, exabogado del presidente Donald Trump, dará su testimonio públicamente en unas semanas ante una comisión de la Cámara baja, lo que podría ser el primer paso de una iniciativa demócrata para un mayor escrutinio del mandatario, sus conflictos de interés y sus vínculos con Rusia.La Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes anunció el jueves que Cohen testificará ante ese panel el 7 de febrero, poco más de un mes después de que los demócratas asumieran el control de la Cámara baja.La audiencia es el paso más reciente de la transformación de Cohen de asesor legal de confianza del presidente a un antagonista público que ha cooperado ampliamente con las autoridades en contra de él.Cohen es un personaje crucial en las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible coordinación entre Rusia y la campaña presidencial de Trump, y la pesquisa de fiscales federales de Nueva York a violaciones a las finanzas de campaña relacionadas con pagos a una actriz porno y a una exconejita de Playboy que dicen haber tenido relaciones sexuales con Trump.Cohen se declaró culpable en ambas investigaciones, y el mes pasado fue sentenciado a tres años de prisión. Un asesor de Cohen, Lanny Davis, dijo poco después de que lo sentenciaran que el exasesor legal de Trump quería testificar y “contar públicamente todo lo que sabe”.En un comunicado divulgado el jueves, Cohen dijo que había aceptado la invitación de la comisión “en cumplimiento de mi compromiso para cooperar y proporcionarle respuestas al pueblo estadounidense”.“Estoy a la espera de tener el privilegio de que me den una plataforma desde donde pueda dar una versión completa y creíble de los eventos que han ocurrido”, agregó.Trump ha rechazado haber hecho algo malo y procuró minimizar los comentarios de Cohen, presentándolo como un mentiroso. Cuando los reporteros le preguntaron el jueves en torno a la audiencia de Cohen, el mandatario respondió que no le preocupa “en absoluto”.En la investigación de Mueller, Cohen reconoció que le mintió al Congreso diciendo que las negociaciones sobre un edificio de Trump en Moscú habían concluido en enero del 2016, cuando en realidad él continuó con ese proyecto hasta junio de ese año, ya con la campaña de Trump muy avanzada ese año.En Nueva York, Cohen aceptó haber participado en los pagos a la actriz porno Stormy Daniels y a la ex modelo de Playboy Karen McDougal para que guardaran silencio.El presidente de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno, Elijah Cummings, dijo en un comunicado que Cohen testificará voluntariamente.

