En busca de apoyo, presidente de EU visita a republicanos en Capitolio

Washington.- El presidente Donald Trump visitó el Capitolio el miércoles para tratar de mantener en línea a los legisladores republicanos en el día 19 del cierre parcial del gobierno. Trump insinuó que podría estar cerca un acuerdo por los fondos que quiere para el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, pero agregó que el cierre duraría ``lo que tenga que durar``.Aparte del comentario cautelosamente optimista de Trump, hubo pocas evidencias de que el fin del estancamiento por los miles de millones que el presidente exige para el muro esté cerca de concretarse. Sostuvo que tiene un apoyo ``tremendo`` de parte de los republicanos, pero varios senadores de ese partido han mostrado su inconformidad públicamente ahora que el estancamiento afecta negativamente a trabajadores estadounidenses e interrumpe la economía.Trump insistió en la Casa Blanca que él ``no quería esta pelea``. Sin embargo, fue su repentino rechazo de un proyecto bipartidista de ley de gastos a finales del mes pasado lo que sorprendió a los líderes del Congreso, incluso a los aliados republicanos, que ahora buscan una resolución al cierre causado por los fondos que quiere para el muro, una de sus propuestas de campaña más emblemáticas.Antes de su visita al Capitolio y otra ronda de conversaciones el miércoles en la Casa Blanca, Trump hizo su comentario sobre un posible acuerdo. Al mismo tiempo, renovó su advertencia de que podría declarar una emergencia nacional y tratar de autorizar el muro por su cuenta si el Congreso no aprueba los 5.700 millones de dólares que él está pidiendo.``Creo que podríamos llegar a un acuerdo, pero si no lo hacemos, podríamos ir por ese camino``, comentó.Cada vez hay más preocupaciones por los efectos del cierre en los trabajadores estadounidenses comunes y corrientes, incluso la interrupción de pagos a agricultores y problemas para compradores de casas que buscan préstamos hipotecarios respaldados por el gobierno: ``una cosa seria``, de acuerdo con el senador federal John Thune, el republicano número dos en el Senado.La senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska, exhortó a sus colegas a aprobar iniciativas de gastos que reabran varias agencias, ``de tal manera que ya sea el Departamento del Interior o el IRS, esos trabajadores puedan reanudar sus tareas. Me gustaría ver eso``. IRS son las siglas en inglés del Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro.El senador John Cornyn, republicano por Texas, dijo que el estancamiento era ``completamente innecesario y forzado. La gente espera que su gobierno trabaje... Obviamente esto no está funcionando``.El miércoles, Trump iba a escuchar de primera mano las preocupaciones _y quizás dudas sobre su estrategia_ de sus copartidarios en el Capitolio.Al igual que otros republicanos, la senadora Shelley Moore Capito, de Virginia Occidental, dijo que ella apoyaba la seguridad fronteriza, pero agregó que la pelea por el cierre ``de ninguna manera`` podría durar años, tal como Trump dijo la semana pasada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.