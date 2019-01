EU deporta a miles en "la boca del lobo"

Reynosa, Tamaulipas.- Los deportados llegan después del anochecer, por lo general en grupos de entre 100 y 200, depositados por funcionarios inmigratorios de Estados Unidos en un puente que conecta a este país con una de las ciudades más peligrosas de México, publicó The Washington Post.Muchos de los deportados, todos mexicanos, llevaban años viviendo en Estados Unidos y no conocen la reputación de Reynosa. Es la ciudad menos segura de México, de acuerdo con un sondeo gubernamental. Se encuentra en el estado de Tamaulipas, el único lugar de la frontera norte mexicana sobre el que el Departamento de Estado mantiene la alerta más severa de viajes, colocándolo en la misma categoría que Afganistán y Norcorea.Entre el 2017 y el 2018, la cifra de homicidios creció a más del doble, hasta 225. Hay por lo menos 2 mil 500 desaparecidos. Los grupos delictivos se enriquecen secuestrando y extorsionando, contándose los migrantes entre sus objetivos más comunes.El año pasado, la tercera parte de las personas deportadas de Estados Unidos a México, que hasta octubre alcanzaban aproximadamente 60 mil, fueron enviadas a través de Tamaulipas. Cerca de 16 mil 500 llegaron a Reynosa.Funcionarios mexicanos y defensores de los derechos humanos sostienen que la práctica estadounidense de mandar a estas regiones a los deportados constituye una flagrante violación de los derechos humanos.El nuevo gobierno de México dice tener planeado solicitar formalmente a Estados Unidos que suspenda las deportaciones a Reynosa y otras ciudades fronterizas peligrosas y con recursos escasos y se concentre en puertos de entrada más seguros.Los funcionarios han enumerado una serie de delitos cometidos tanto contra deportados como contra otros migrantes. En el 2017, Tamaulipas registró docenas de casos de migrantes secuestrados o extorsionados por grupos criminales.Las amenazas son constantes. En algunos casos, dijo Ricardo Calderón, director estatal de migración, los deportados han sido secuestrados a punta de pistola tras sacar dinero a fin de pagar los boletos de autobús para sus lugares de origen. En otros, grupos delictivos han parado a los camiones que salen de Reynosa en dirección sur y obligaban a bajar a los deportados. Luego piden miles de dólares a los familiares de los migrantes por soltarlos. En octubre, 22 migrantes secuestrados, en su mayoría hondureños, fueron rescatados durante un solo operativo policiaco.“Los ven como objetivos fáciles”, dijo Calderón, “personas con parientes en Estados Unido que pueden pagar recompensa”.En el 2016, el gobierno mexicano aceptó limitar a 12 cruces fronterizos, incluyendo Reynosa, las deportaciones de estados Unidos, en un intento por hacer más eficiente el proceso.“¿Por qué Tamaulipas? ¿Por qué seguir deportando a la gente por un lugar donde la secuestran, reclutan y extorsionan de manera consistente? Básicamente la respuesta de Estados Unidos es que los mexicanos han accedido a ello”, dijo Maureen Meyer, directora para México y los derechos de los migrantes en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. “Del lado mexicano, para el Gobierno ha sido difícil admitir que parte de la frontera es tan insegura que Estados Unidos ya no debe mandar allá a los deportados”.

