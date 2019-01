Ahora que la Cámara de Representantes es controlada por los demócratas, varios críticos del presidente Trump esperan con ansia que aumente el número de investigaciones congresistas.Los líderes demócratas han prometido analizar detenidamente varios temas, como los nexos de Trump con gobiernos extranjeros, las políticas de separación de menores de su administración, posibles violaciones a las regulaciones sobre finanzas de campaña y faltas éticas de su gabinete.Pero tal vez algunos de los objetivos más extremos de los críticos de Trump no sean inminentes o siquiera factibles. Esto es lo que el Congreso puede y no puede investigar.El viernes la vocera del Congreso, Nancy Pelosi, calificó de “divisivo” el juicio político y sugirió que los electores insatisfechos destituyan a Trump en las elecciones.Logísticamente, el juicio político de un funcionario gubernamental de alto nivel incluye dos pasos.Primero la mayoría del Congreso debe votar a favor de aprobar los motivos del juicio político. Luego, mediante votación, el 66 por ciento del Senado debe declarar culpable al funcionario a efecto de destituirlo.Hasta el momento, sólo se ha hecho juicio político a dos presidentes —Andrew Johnson y Bill Clinton—. El Senado los absolvió a ambos.Los comités del Congreso que diseñan impuestos tienen autoridad para solicitar al Departamento del Tesoro declaraciones fiscales —incluyendo las del Presidente—, pero existen varios obstáculos que primero deben sortear los demócratas.El representante demócrata Richard E. Neal, director del Comité de Partidas Presupuestales del Congreso, señaló a CNN existir la posibilidad de un “caso judicial prolongado y agotador”.Aun si los congresistas demócratas consiguen las declaraciones de impuestos de Trump, podrían afrontar riesgos legales y políticos por hacer públicos los documentos sin la aprobación de él. La disposición que otorga autoridad congresista para solicitar las declaraciones permite compartirlas con el Congreso y el Senado, pero “sólo en sesión ejecutiva a puerta cerrada a menos que el contribuyente apruebe por escrito dicha divulgación”.Preocupados ante la posibilidad de que testigos ignoren los citatorios del Congreso, algunos electores demócratas han sugerido la cárcel como castigo o medida disuasiva a la falta de acatamiento. Pero el proceso para lograrlo sería demasiado largo y pesado para supervisarlo de manera efectiva.El Congreso también puede remitir al Departamento de Justicia los casos sobre no acatamiento para que se ejerzan acciones penales. Pero los fiscales no siempre encausan los casos.Asimismo, el Congreso puede demandar en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Columbia para hacer cumplir el citatorio. Pero lo anterior daría pie a una prolongada batalla legal.

comentarios

