El Chapo no es mi enemigo: 'Vicentillo'

Ciudad de México— Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael “Mayo” Zambada y testigo, afirmó ayer que Joaquín “El Chapo” Guzmán no es su enemigo, pero tampoco un mito del narcotráfico como pretende demostrar la defensa del capo sinaloense.En la última de las tres jornadas de su testimonio contra el antiguo socio de su padre, y tras 14 horas de declaración ante la Corte de Brooklyn en Nueva York, “Vicentillo” se despidió de Guzmán Loera con un cabeceo, que el acusado correspondió.“Mi compadre ‘Chapo’ no es mi enemigo”, aseveró visiblemente afectado Zambada Niebla, tras la acusación del abogado de la defensa, Eduardo Balarezo, de que la información que estaba aportando en el juicio lo convertía en adversario de Guzmán.“Él sabía que testificaría (en contra) porque me declaré culpable cuando él estaba libre, con mi padre, y me comprometí a cooperar con la Fiscalía.“No veo el futuro y no sabía que mi compadre ‘Chapo’ estaría aquí. No es mi enemigo”, señaló.El principal argumento de la defensa durante todas las sesiones del juicio, es que el “Chapo” en realidad es un chivo expiatorio, y que el “Mayo” Zambada –quien está en libertad– es el verdadero líder del Cártel del Sinaloa.“¿Sabe si el acusado es un narcotraficante real o un mito inventado que no trafica con drogas? ¿Es un líder poderoso del Cártel de Sinaloa o un mito que vive escondido en la sierra y no hace nada?”, preguntó la fiscal Amanda Liskamm a “Vicentillo”.“Es un traficante real que trabajaba con droga, un líder del cártel como mi papá”, respondió. Balarezo insistió en unas conversaciones telefónicas que sostuvo “Vicentillo” –quien está en la cárcel– con su padre.Sin embargo, de acuerdo con el testigo, los intercambios fueron bajo la supervisión de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en sus siglas en inglés), que también controló dichas charlas en las que “Vicentillo” pidió a su padre que se entregara.Un tribunal federal rechazó concederle a Manuel Rodolfo Trillo Hernández “La Trilladora”, el presunto financista de la última fuga de Guzmán, el beneficio de llevar en libertad su procesoEn éste le imputan un supuesto lavado de 954 millones de pesos.Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario Penal, le negó el amparo y protección de la justicia contra la negativa de otro órgano jurisdiccional para otorgarle la sustitución de la prisión preventiva por la medida cautelar de libertad.El empresario poblano pidió este beneficio con base en la Miscelánea Penal de 2016, la cual considera la libertad provisional para delitos que eran considerados graves en el sistema de justicia tradicional o mixto, como el lavado de dinero.